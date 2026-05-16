La Policía Local rescata a dos jóvenes que se quedaron atrapados en La Candamia de León

Efectivos de la Policia Local rescataron a última hora de la noche a dos jóvenes que se habían quedado atrapados en Las Cárcavas de la Candamia, según informó el cuerpo municipal a través de sus redes sociales.

Los únicos datos que han trascendido de la intervención refieren que fue necesaria la utilización de un coche de patrulla y de una eslinga para proceder a la recuperación.

Los jóvenes habían permanecido atrapados durante varias horas hasta que se consiguió sacarlos del lugar donde se encontraban