Diario de León

La Policía Local rescata a dos jóvenes que se quedaron atrapados en La Candamia de León

Los agentes desplazados a la zona tuvieron que utilizar vehículos de patrulla y una eslinga para poder sacarlos

Lugar en el que ocurrieron los hechos.

Lugar en el que ocurrieron los hechos.POLICÍA LOCAL

Miguel Ángel Zamora
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Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

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Efectivos de la Policia Local rescataron a última hora de la noche a dos jóvenes que se habían quedado atrapados en Las Cárcavas de la Candamia, según informó el cuerpo municipal a través de sus redes sociales.

Los únicos datos que han trascendido de la intervención refieren que fue necesaria la utilización de un coche de patrulla y de una eslinga para proceder a la recuperación.

Los jóvenes habían permanecido atrapados durante varias horas hasta que se consiguió sacarlos del lugar donde se encontraban

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