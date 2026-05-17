Cortes nocturnos en la A-66 por mejoras en el túnel de El Padrún: consulta los desvíos para viajar a León

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará mañana lunes, 18 de mayo, las obras de mejora del firme en el túnel de El Padrún (Olloniego) en la A-66. La actuación, que cuenta con una inversión total de 7,26 millones de euros, provocará afectaciones al tráfico en horario nocturno hasta el próximo 27 de mayo.

Según informa el Ministerio en una nota de prensa, estos trabajos forman parte del proyecto de modernización y mejora de la seguridad de los túneles de Ángel Uriel y El Padrún. La intervención está financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En esta fase de las obras, se procederá al fresado del aglomerado, la reposición de la capa de rodadura y la instalación de señalización horizontal provisional.

Para garantizar la seguridad de operarios y usuarios, los cortes de tráfico se realizarán en horario de 22.00 a 07.00 horas (ampliado hasta las 10.00 horas los fines de semana).

El calendario de cortes nocturnos en el túnel de El Padrún comenzará el lunes 18 de mayo y se prolongará hasta el jueves 21 de mayo con el cierre del tubo en sentido León de 22.00 a 07.00 horas. A continuación, desde las 22.00 horas del jueves 21 hasta las 07.00 horas del viernes 22, la afectación se trasladará al tubo en sentido Oviedo. Este mismo sentido permanecerá cortado durante el fin de semana, desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de mayo, con un horario ampliado de 22.00 a 10.00 horas.

Finalmente, las restricciones se retomarán del lunes 25 al martes 26 de mayo en sentido Oviedo, y del martes 26 al miércoles 27 de mayo en sentido León, ambos en el intervalo horario habitual de 22.00 a 07.00 horas.

Para los vehículos que circulen en sentido León, se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado, por la N-630, desde la salida 35 de la A-66 hasta la incorporación a la autovía en el enlace de Cardeo. Del mismo modo, para llegar desde Olloniego hacia Mieres, se deberá circular por la carretera AS-116 hasta conectar con la Autovía Minera AS-I. El tráfico que circule por sentido Oviedo se desviará por el tubo sentido León a través de los pasos de mediana existentes a ambos lados.