Fernández y De la Varga, pugna en las urnas el martes por el decanato de Veterinaria

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los miembros de la Facultad de Veterinaria están llamados este martes a las urnas para elegir un nuevo decano que dé el relevo a María Teresa Carbajo. José Gabriel Fernández y Marta Elena de la Varga se postulan para el puesto que con la nueva normativa se extiende hasta los seis años. Fernández y De la Varga cuentan con una larga trayectoria en el centro y ambos han ocupado diferentes cargos institucionales. Veterinaria es uno de los buques insignia de la Universidad de León y germen de la misma y ambos candidatos han dado un paso al frente después de que hace un mes, cuando se convocaron las elecciones decanales, no se presentara ninguna candidatura.

José Gabriel Fernández es catedrático de Anatomía y ya ocupó el cargo de decano durante ocho años, entre 2010 y 2018. Actualmente es el secretario del equipo decanal liderado por Carbajo y entre sus objetivos si recuperase el decanato está «garantizar la estabilidad institucional y consolidar las acreditaciones institucionales y la acreditación europea de la Facultad de Veterinaria». Además, incide en la apuesta por la «calidad» de la formación Veterinaria, ya que actualmente, además, desempeña el papel de Coordinador de Calidad.

Catedrática de Universidad en el área de Producción Animal Marta Elena Alonso de la Varga fue durante cuatro años Defensora de la Comunidad Universitaria de León. Si lograse el decanato, buscará «recuperar la ilusión y el orgullo de pertenecer y trabajar en la Universidad de León» y resume su lema con el eslogan «Con todo, por todos y para todos». «Potenciaremos el Plan Estratégico como herramienta principal para la mejora de nuestra facultad, impulsando una evaluación continua, participativa y transparente», recoge en el programa Alonso de la Varga, para añadir que abrirán «foros que faciliten la participación activa de los distintos estamentos» del centro universitario, «así como de sus egresados, colegios profesionales, la industria y actores sociales vinculados al ámbito académico, científico y profesional, con diversos propósitos».