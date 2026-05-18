Abandono en La Condesa: los vecinos exigen medidas ante el deterioro de los jardines

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Los residentes de La Condesa han alzado la voz para denunciar el estado de absoluto abandono en el que se encuentran los jardines de la zona. Lo que debería ser un pulmón verde y un lugar de esparcimiento para las familias se ha transformado, según los propios afectados, en un espacio impracticable y descuidado. Las quejas vecinales apuntan a una falta de mantenimiento sostenida en el tiempo por parte de las autoridades competentes, lo que ha provocado un deterioro visible en cada rincón del parque.

El paisaje actual de los jardines dista mucho de su imagen habitual. La maleza y la hierba sin cortar crecen sin control en los parterres, restando espacio a los peatones y generando problemas de salubridad. A esto se suma el preocupante estado del mobiliario urbano, con bancos prácticamente inutilizables debido a las roturas y a las ingentes cantidades de excrementos de aves que cubren tanto los asientos como el suelo circundante, lo que impide que los usuarios puedan sentarse o pasear con comodidad.

La seguridad de los viandantes también se está viendo comprometida por el mal estado de las infraestructuras. Los vecinos señalan que el pavimento presenta numerosos adoquines levantados. Además, las verjas que delimitan el recinto se encuentran completamente destartaladas, y la falta de un drenaje adecuado hace que el terreno se convierta en un lodazal lleno de charcos y barro cada vez que caen cuatro gotas.

Por último, el vandalismo ha terminado de rematar la estética del parque, que ahora luce repleto de grafitis en sus muros y elementos decorativos. Los vecinos exigen una actuación integral y urgente que devuelva la dignidad a los jardines de La Condesa, advirtiendo de que no pararán de protestar hasta que se limpie la zona, se reparen los desperfectos y se garantice un servicio de mantenimiento continuo que evite que el barrio siga perdiendo su identidad.