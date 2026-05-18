El Ayuntamiento de León renueva su apoyo a la Asociación Leonesa de Caridad y aportará 25.000 euros al Comedor Social

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El Ayuntamiento de León ha renovado este lunes su apoyo a la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca) y aportará una cuantía de 25.000 euros al Comedor Social para personas sin recursos y transeúntes.

El alcalde de León, José Antonio Diez, y el presidente de Asleca, Félix Llorente, han firmado el nuevo convenio de colaboración acompañados por la concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López.

Según recoge este acuerdo, aprobado en la Junta de Gobierno Local del pasado 8 de mayo, el Ayuntamiento de León asume el compromiso de apoyar el mantenimiento del Comedor Social de Asleca mediante una contribución económica de 25.000 euros para que la Asociación Leonesa de Caridad pueda prestar este servicio a personas en situación de riesgo de exclusión social, sin recursos y transeúntes.

José Antonio Diez ha destacado la labor que desarrolla el Comedor Social, que en el último año ha visto incrementado considerablemente el número de usuarios y usuarias, así como la del voluntariado, para garantizar el bienestar de los colectivos más vulnerables, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El Comedor atiende cada día a más de 130 personas en el turno de comida, a las que hay que sumar los más cerca de 70 usuarios del turno de desayuno y los más de 100 en el de la cena. El servicio se presta desde 1906 y el Comedor Social está abierto los 365 días del año.