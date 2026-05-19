El PSOE llevará a las Cortes la demanda de las Ampa para impartir 1º y 2º de ESO en los colegios públicos que lo soliciten

Las asociaciones mostraron su “malestar” por la falta de respuesta de la Consejería de Educación.EP

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El Partido Socialista de León se comprometió hoy a llevar a las Cortes de Castilla y León, mediante una iniciativa parlamentaria, la demanda de las asociaciones de madres y padres de alumnos de mantener los cursos de primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria en colegios públicos del medio rural leonés que lo soliciten.

Así se lo trasladaron hoy la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y procuradora leonesa, Nuria Rubio, los procuradores socialistas Mario Rivas, Mabel Fernández y Benjamín Fernández, y la secretaria ejecutiva del PSOE de León, Argelia Cabado, a representantes de las Ampa de la provincia, con quienes se reunieron para abordar la reivindicación que los procuradores socialistas trasladarán a las Cortes de Castilla y León mediante una iniciativa parlamentaria.

Los representantes de las Ampa explicaron que la petición afecta aproximadamente a 3.200 familias de la provincia y ya ha sido solicitada formalmente por 62 centros públicos, contando además con el apoyo de otros 33 colegios más, de forma que, del total de 114 centros públicos existentes en la provincia, la mayoría se ha posicionado a favor de la reivindicación.

Las asociaciones también mostraron su “malestar” por la falta de respuesta de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y por la negativa remitida desde la Dirección Provincial de Educación, “pese a las solicitudes registradas durante los meses de febrero, marzo y abril”.

Durante la reunión, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, defendió que “el medio rural necesita soluciones adaptadas a su realidad y no decisiones tomadas desde los despachos sin escuchar a las familias”. “Estamos hablando de garantizar igualdad de oportunidades y de evitar desplazamientos innecesarios a niños y niñas de nuestros pueblos”, añadió.

Por este motivo, Rubio insistió en que “la Junta no puede limitarse a decir que no es competencia”, ya que “la propia normativa contempla fórmulas para adaptar la organización educativa a las necesidades del territorio”.

Por su parte, el procurador Mario Rivas puso de relieve que “el mantenimiento de servicios educativos en el medio rural es fundamental para fijar población y garantizar el futuro de nuestros pueblos”, ha afirmado.

Durante la reunión se analizaron distintas vías legales y organizativas existentes actualmente para poder impartir 1º y 2º de la ESO en colegios rurales, como la creación de Centros de Educación Obligatoria, secciones de instituto o las excepciones ya contempladas en la normativa autonómica y que actualmente permiten esta situación en algunos centros de la provincia.