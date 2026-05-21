Luis Ángel de las Heras: «En León sólo hay en estudio un caso de abuso sexual de hace un tiempo»

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Luis Ángel de las Heras, obispo de León, fue el protagonista de El Filandón, el programa organizado por Diario de León y La 8 de Televisión de León.

«En León hay mucho compromiso, sobre todo de los laicos». «Los grandes eventos que acogemos, que apoyamos y seguimos después tienen que traducirse en la vida cotidiana en un compromiso, que no resulta tan emocionante, tan fuerte, pero que le da mucho valor a esos momentos tan significativos. Este espaldo cotidiano nos gustaría que fuera más, pero tengo que reconocer que en León sí hay mucho compromiso, sobre todo de los laicos».

«Doy mucho valor a los que están ahí por su fe». «Hay personas que pertenecen a una cofradía por tener una significación, por mostrarse, por el postureo. Si encontramos postureo no hay que promocionarlo, sino criticarlo y ponerlo en su sitio. Pero yo doy mucho valor a las personas que están ahí por su fe, por su convencimiento, su compromiso no sólo de procesiones, sino de celebraciones, caritativo y social».

«En las cofradías todos los bautizados, hombres y mujeres, pueden pertenecer». «Las cofradías son asociaciones públicas de fieles, de la Iglesia, y, por lo tanto, tienen que estar en comunión con la Iglesia y bajo la autoridad del obispo. La Iglesia habla de que en todas las cofradías pueden participar hombres y mujeres fieles cristianos bautizados. Otra cosa es cómo se organicen dentro de la cofradía, donde no voy a entrar, ni voy a obligar a nadie a que haga determinadas cosas. Pero sí voy a recordar que todo el mundo tienen derecho a pertenecer a una cofradía y puede estar ahí. Eso lo voy a defender siempre. Dentro de las cofradías, repito, como asociaciones públicas de la Iglesia, todos los bautizados, hombres y mujeres, pueden pertenecer a ellas».

«No interfiero en la vida de las cofradías hasta que hay un problema». «Si hay algún problema, me lo llevarán y resolveré. Pero no voy a decir ustedes tienen que hacer esto o de una determinada manera hasta el último momento. Al Obispado no me ha llegado ninguna reclamación, ni ningún escrito, ni nadie me ha pedido directamente pertenecer a una cofradía porque no le dejan. Sí que ha habido unas mujeres que me han pedido que las apoye para ser braceras del Mercado y lo hice, las apoyé, y en la procesión después de la coronación de la Virgen del Mercado algunas pujaron, las que pudieron y quisieron; no sé más».

«Siempre apoyaré que tengan más responsabilidades». «Siempre apoyaré que las mujeres tengan más responsabilidades y que se les abran caminos y campos para que puedan desarrollar su compromiso proque lo están deseando. Hay que hacerlo en comunión con toda la Iglesia».

«Las decisiones no van a gustar a nadie». «Estamos acostumbrados a que ha habido muchísimo clero. Tendremos que afrontar esta situación cambiando la mentalidad respecto a las celebraciones, porque no habrá un cura para cada parroquia y se tomarán decisiones que no van a gustar a nadie».

«En León hay un caso en estudio, sólo uno». «En este momento hay un caso que está en estudio, solo uno en León. Es un caso de hace un tiempo. No tengo por qué dar más datos. Puede hacer que haya personas que aten cabos y no quiero revelar una cosa que puede hacer daño a las personas. Ese respeto hay que mantenerlo y no siempre se mantiene porque no siempre interesan las víctimas. A veces lo que interesa es utilizar esta lacra terrible ha tenido la iglesia para atacar a la iglesia. Con solo un caso hubiera sido gravísimo, pero hay que reconocer también que la mayor parte de los abusos no se dan en la iglesia».

«Aunque tardó en reaccionar, la Iglesia ha hecho un trabajo bueno». «Yo creo que en conjunto la iglesia, aunque tardó en reaccionar respecto a las primeras noticias de los abusos, ha hecho un trabajo bueno, un trabajo de rectificación y está intentando hacer ahora en el conjunto de España un trabajo de reparación integral. Yo he escuchado a víctimas en muchos lugares, no aquí en León, pero sí fuera, y las víctimas tienen un sufrimiento que en ocasiones es muy difícil de reparar. Pero he encontrado personas que también han hecho un camino de reparación y que se encuentran agradecidas, satisfechas y contentas dentro del sufrimiento que han tenido y del proceso que han llevado a cabo».

«Queda mucho trabajo por hacer». «Queda mucho trabajo para hacer con los más desfavorecidos, con las personas mayores que están solas, en la colaboración para la prevención del suicidio, para acompañar el duelo de las personas que antes acudían al sacerdote y ahora no es tan fácil, en el compromiso con los enfermos y todo lo que necesitan. Queda mucho por hacer».