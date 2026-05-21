Rodrigo Utrera, director de renta variable de Andbank: "El ruido y las emociones no deben marcar el entrar y salir del mercado"

La transformación económica del mundo, con sus retos y oportunidades, centrará las reflexiones que efectuará hoy el director de renta variable de Andbank, Rodrigo Utrera, en el Club de Prensa de Diario de León (20.00 horas). Una charla con Andbank que se puede seguir en directo en la web del periódico y en el inversorinquieto.es.

— ¿Qué es lo más importante en su opinión para determinar el comportamiento de los mercados en lo que queda de año?

— La principal variable sobre la que gravita el mercado ahora es el conflicto de Irán. Con el Estrecho de Ormuz cerrado, cerca de un 20% del volumen mundial de petróleo está comprometido. Si no se alcanza una solución rápida y duradera la inflación presionará a las expectativas macroeconómicas y a la curva de tipos de interés. Dicho esto, la situación actual en términos de beneficios y estimaciones para los próximos meses se encuentra en una posición muy cómoda, y si el conflicto en Irán se soluciona eliminaría el mayor factor de incertidumbre actual para las bolsas.

— En este entorno que ha descrito, ¿cuál sería el consejo para un inversor particular?

— La cautela bien entendida. Es decir, no dejarse llevar por los cambios bruscos que el mercado a veces trae en los estados de ánimo y resistirse a mover la cartera más de lo debido obedeciendo a impulsos o miedo, más que a criterios lógicos y objetivos. La mejor señal para diferenciar ambos, es que la lógica no suele cambiar fácilmente de la noche a la mañana, mientras que los impulsos sí lo hacen.

— La inteligencia artificial está revolucionando muchos sectores, ¿es una oportunidad real de inversión o hay riesgo de burbuja?

— La oportunidad de inversión existe y es evidente. Dicho esto, el mercado como siempre tiende a jugarlo de forma nerviosa, y es importante hacer un buen análisis sobre quiénes van a terminar siendo los ganadores de largo plazo. Cuando apareció internet, todo el mercado pensaba que las empresas de infraestructura física para redes se llevarían el gato al agua, y con perspectiva al final estas no fueron las principales ganadoras. No tiene porqué ser igual esta vez en absoluto, pero hay que ser prudente y riguroso a la hora de analizarlo.

— La inflación ha sido protagonista en los últimos años, ¿por qué es tan importante para los mercados y qué podemos esperar a corto plazo?

— Hablar de expectativas de inflación actualmente es equivalente a hablar de Irán. No obstante, la situación de la inflación y los precios energéticos era mucho más benigna al empezar este conflicto que al empezar la guerra de Ucrania, y aunque un repunte de tipos presionaría a las valoraciones en bolsa y a sectores de crecimiento, no creemos que ese sea el escenario más probable a día de hoy.

— Con tanta incertidumbre global, ¿sigue siendo la bolsa una buena herramienta para proteger el ahorro a largo plazo?

— La bolsa lleva más de un siglo siendo el indiscutible ganador a largo plazo, y está demostrado que una cartera adecuadamente diversificada en renta variable siempre es la mejor elección cuando medimos el plazo en más de 5-10 años. Para inversores con ese horizonte temporal no hay discusión y los números hablan por sí solos. La clave para aprovecharlo es al mismo tiempo fácil de entender y difícil de aplicar: no dejarse llevar por el ruido y las emociones a la hora de entrar y salir del mercado.

— ¿Alguna recomendación de compañías o sectores con gran potencial a largo plazo en estos momentos?

— Hay muchas temáticas interesantes y que ofrecen potencial a nuestro juicio: una es la biotecnología, que ha sufrido por el repunte de tipos a pesar de ser un sector de elevado crecimiento y que además es poco sensible a eventuales enfriamientos económicos. También nos gusta la parte del sector industrial más ligada a electrificación y transición energética, y algunas ideas puntuales como inmobiliario en Reino Unido, donde creemos que el ciclo debería darse la vuelta próximamente. El mercado ha vendido indiscriminadamente el sector de software por las amenazas de la IA al sector, y creemos que esa venta indiscriminada ha generado buenas oportunidades en empresas en las que esta disrupción no es viable o su posibilidad es remota por diversos motivos.

— ¿Estamos en un mercado caro o razonable en términos históricos?

— Cuando miramos los principales ratios de valoración, vemos que la renta variable global está cotizando a unos niveles muy razonables y en línea con sus medias históricas. La excepción es la bolsa americana, que cotiza a un múltiplo anormalmente elevado debido principalmente al sector tecnológico. Dicho sector es cierto que está mostrando un crecimiento tremendamente robusto, pero su elevada valoración ya refleja en gran parte las expectativas de que este escenario continúe durante muchos años.

— ¿Qué lecciones ha aprendido en los últimos años de mercado?

— Creo que cuando un inversor se enfrenta al mercado una de las lecciones más importantes es la humildad. Incluso los grandes inversores tienen una tasa de errores nada desdeñable, y es fundamental tener la humildad y el rigor para reconocer los errores a tiempo y corregirlos en la cartera. A menudo las mayores pérdidas provienen de un error ya materializado que se ha mantenido en cartera de manera equivocada.

— ¿Qué factores claves analiza antes de invertir en una compañía?

— Eentender el negocio, cómo genera dinero la compañía y qué inversiones requiere para lograrlo, quienes son sus clientes y competidores y hasta qué punto es capaz de crecer de manera rentable. También evaluar si el equipo directivo está bien incentivado y tiene una trayectoria visible de creación de valor para el accionista y valorar la compañía para ver si el precio al que cotizan las acciones refleja o no estas características.

«La principal variable ahora es el conflicto de Irán pero un repunte de tipos no es el escenario más problable»