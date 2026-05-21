Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En plena batalla del Gobierno de Asturias contra el peaje de la autopista León-Campomanes, el ejecutivo del Principado acaba de enviarle otra misiva a la concesionaria, con motivo del cobro d elas tasas con un servicio deficitario en medio de las obras de reparación y alicatado; puentes, túneles y desvíos a discreción que obligan a los vehículos a saltarse la norma de la alta capacidad y pasar a la circulación ordinaria de la fila india entre un bosque de conos. El mismo presidente del Principado, Adrián Barbón, extraordinariamente beligerante con la condición de pago de la autopista a pesar de las indicaciones de la UE contrarias a la prórroga de la concesión, volvió al pulso con el Gobierno central y en defensa de los usuarios. "El peaje de la AP-66 ya no es sólo injusto e ilegal; es que encima se está cobrando algo que no estamos disfrutando. Yo, cuando tengo que pasar por allí, me pongo malo, como el resto de los asturianos", indicó el presidente asturiano en un evento nacional de las confederaciones de transporte, que se celebra estos días en Asturias, según recoge La Nueva España. "Ante la falta de respuesta política, vamos a mantener nuestra presión, también la presión social, que encabezamos como Gobierno de Asturias, porque yo defiendo Asturias por encima de cualquier otra cosa. Y vamos a actuar en todo lo que tenga que ver con la judicialización del tema", expresó en torno al peaje de la AP-66.