La Fele busca colocar a León «en el centro del noroeste»

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Federación de Empresarios Leoneses celebra su asamblea general con el nuevo concepto de un encuentro «abierto» y «transparente» como remarcó el presidente de la patronal, Juan María Vallejo, para remarcar que tras el encuentro de esta semana con Asturias y Galicia, el próximo 11 de junio tanto los consejeros de las tres comunidades como los empresarios se citarán en Santiago de Compostela para reivindicar la derogación de los peajes de la AP66 y la AP9 y que el 24 de junio viajarán a Bruselas para reunirse con el comisario europeo del Corredor Atlántico. Entre los objetivos, colocar a León «en el centro del noroeste» con lo que es preciso «aprovechar su estratégica situación para aprovechar todo el contenido que tiene».

«Fele tiene que seguir apostando por el futuro de León, tiene que seguir apostando por el nudo logístico de León», puntualizó, para añadir que desde la patronal apuestan «por la mejor empresa de León, porque cualquier empresa de León es buena para la sociedad» y que la federación cuenta «con unos buenos números, unos números sólidos».

Desde la Diputación de León y el Ayuntamiento, Roberto Aller y José Antonio Diez, resaltaron la implicación de la federación en todas las actividades, para reclamar la unión de todos, incluidas las instituciones, «para reivindicar lo bueno para León» y remarcar la «importancia de la fortaleza de las pymes y los autónomos». Por su parte, el director del Incibe, Félix Barrio, también remarcó el «apoyo» de la Fele, poniendo como ejemplo la participación de los empresarios para conseguir financiación para proyectos vinculados a la innovación y la ciberseguridad. «Una de cada diez empresas de nueva creación en ciberseguridad en España se han formado en León gracias al programa de apoyo al emprendimiento que Fele y el Incibe hemos puesto en marcha", resaltó.

La asamblea general con los asociados a la Federación de Empresarios Leoneses se celebró en el Parador de San Marcos y Vallejo remarcó que la cita servirá para rendir un cálido homenaje al secretario general de la patronal, Álvaro Diez, fallecido el pasado mes de abril. La asamblea sirvió para hacer balance de las actividades desarrolladas a lo largo del último año, así como para la aprobación de las cuentas del pasado ejercicio y el presupuesto de 2026 por parte de los asambleístas.