Sanidad blinda con 4 M€ el cerebro tecnológico del Hospital de León

El Consejo de Gobierno de la Junta de CyL dio luz verde ayer a una importante inversión de 4.064.036 euros destinada a garantizar el funcionamiento ininterrumpido y la máxima seguridad de los equipos médicos de alta tecnología del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule).

La partida se dividirá en dos grandes contratos adjudicados a las multinacionales Philips y Siemens, los dos principales proveedores de la tecnología punta del hospital leonés.

El objetivo de este desembolso es asegurar la disponibilidad «a todo riesgo» y el estricto cumplimiento de la normativa de seguridad radiológica de unas máquinas que resultan críticas para el día a día del centro hospitalario. Cualquier avería en estos sistemas paralizaría servicios clave como oncología, urgencias o cardiología.

El presupuesto se ha dividido de forma estratégica para cubrir los catálogos tecnológicos de ambas compañías presentes en el hospital con 2,26 Me para la tecnología Philips. Esta partida se destinará principalmente al mantenimiento de las Resonancias Magnéticas (RM), los escáneres de Tomografía Computarizada (TAC) de alta velocidad y, de forma muy destacada, a las salas de Hemodinámica, vitales para intervenciones cardiovasculares urgentes como los cateterismos tras un infarto.

Otros 1,79 millones de euros irán para la tecnología Siemens. En este caso, los fondos blindarán el funcionamiento de las salas de Radiología Intervencionista y Neurorradiología (cruciales para el código ictus), los equipos de ecografía de alta gama y los sistemas de radiología convencional y mamografías digitales, que soportan el grueso de las pruebas diagnósticas diarias del Hospital leonés.

Al tratarse de contratos de mantenimiento «a todo riesgo», el Hospital de León se asegura que las reparaciones se realicen siguiendo los protocolos oficiales de los fabricantes, lo que busca minimizar los tiempos de espera por averías y garantizar que los niveles de radiación ionizante de los equipos sean totalmente seguros tanto para los pacientes como para el personal sanitario.