La Era de Trobajo del Camino se convierte a partir de hoy en oasis de la cerveza artesana

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El parque de La Era en Trobajo del Camino se convierte a partir de esta tarde y durante todo el fin de semana en un oasis para los amantes del lúpulo, de la mano de la Feria de Artesanos Cerveceros Beer Sar, que en su tercera edición se consolida como el lugar perfecto para los devotos de la buena cebada y los infieles del «quinto» industrial.

Las espitas se abren oficialmente a las 19.00 horas y para calentar el ambiente, a las 21.00 horas se podrá escuchar el directo del grupo Los Atributos y el ritmo de Pedro Pablo Madrid.

El plan continúa mañana con un «vermouth musical» amenizado por el DJ Nuno Rodrígues. A las 18.00 horas, tregua familiar con actividades infantiles y pintacaras, mientras la noche la encenderán Voodoo Lovers y Mitómanos. También habrá un sorteo de regalos de la Asociación de Artesanos Cerveceros.

La programación se estira hasta el domingo con más música en directo y catas guiadas para apurar las últimas existencias de los barriles. La Feria reúne a importantes productores artesanos, que compartirán espacio con foodtrucks (para que nadie beba con el estómago vacío) y una programación musical diseñada para que el recinto constituya el punto de encuentro definitivo del fin de semana.

La organización recae en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo en colaboración con la Asociación de Cerveceros Caseros de San Andrés (ACCS) y la cita nace para apoyar al pequeño productor que mima cada botella y presumir de tradición agrícola local. Para esta edición, la Feria atrae a ocho marcas «que son pura poesía embotellada», según el concejal de Cultura, Manuel Romero. Habrá variedades para todos los gustos, desde las más refrescantes hasta las que despiertan el alma.

Se puede elegira entre Píntega y Valles del Lúpulo, que juegan en casa y demostrarán cómo se mima el producto autóctono; Vereda y Redneck Brewery y sus cervezas con actitud, de esas que dejan huella en el paladar; Zerep y Vamos a Beer que ofrecen creatividad en cada trago (y nombres que ya te sacan una sonrisa antes de abrir la chapa); y Asturias Brewing Company y Oso, los invitados perfectos para demostrar que la buena vecindad también se mide en litros. Una cita que es mucho más que barra libre: es un escaparate del talento líquido.