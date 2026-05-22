Herido en el pecho un hombre tras ser apuñalado en la avenida Mariano Andrés de León

Publicado por Ical León Creado: Actualizado:

Un hombre resultó herido esta madrugada en la capital leonesa, a la altura de la avenida Mariano Andrés, tras ser agredido por otra persona con un arma blanca en el pecho y en las manos, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 01.16 horas tras la notificación recibida por parte de Policía Nacional, quienes trasladaron varias patrullas al lugar y solicitaron asistencia sanitaria para un varón agredido y que presentaba una hemorragia.

Por ese motivo, el 1-1-2 también movilizó a efectivos de la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil. Posteriormente, los agentes en el lugar confirmaron que se trataba de una agresión con un arma blanca en el pecho y las manos.

Por ello, la UVI móvil de Emergencias Sanitarias atendió y trasladó al herido al Hospital de la capital sin que hayan trascendido más datos al respecto.