Diario de León

Herido en el pecho un hombre tras ser apuñalado en la avenida Mariano Andrés de León

Fue trasladado en UVI móvil al hospital con heridas en el tórax y las manos tras una intervención de urgencia de la Policía y el Sacyl

Europa Press

Publicado por
Ical
León

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Un hombre resultó herido esta madrugada en la capital leonesa, a la altura de la avenida Mariano Andrés, tras ser agredido por otra persona con un arma blanca en el pecho y en las manos, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 01.16 horas tras la notificación recibida por parte de Policía Nacional, quienes trasladaron varias patrullas al lugar y solicitaron asistencia sanitaria para un varón agredido y que presentaba una hemorragia.

Por ese motivo, el 1-1-2 también movilizó a efectivos de la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil. Posteriormente, los agentes en el lugar confirmaron que se trataba de una agresión con un arma blanca en el pecho y las manos.

Por ello, la UVI móvil de Emergencias Sanitarias atendió y trasladó al herido al Hospital de la capital sin que hayan trascendido más datos al respecto.

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