El envejecimiento duplica la presión en traumatología: León debate el futuro de implantes y robótica

El envejecimiento demográfico y la exigencia de una mayor calidad de vida han convertido al servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el de mayor volumen de clientes de la sanidad leonesa actual.

Coincidiendo con la celebración del LIV Congreso SCLECARTO, que reúne en el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) a los mayores expertos de la especialidad, el jefe de servicio y presidente del comité organizador, el doctor Óscar Fernández Hernández, ha analizado el momento crítico y de profunda transformación que vive el sector.

"No es que los huesos se desgasten más ahora, es que vivimos más años y queremos vivir mejor, manteniendo una alta calidad de vida y una gran atención sanitaria", explica.

El experto recuerda que el bum de natalidad registrado hace décadas se está transformando hoy en un "bum" de ciudadanos de avanzada edad con necesidades médicas complejas, lo que obliga a los hospitales a optimizar recursos y a apoyarse en la innovación científica para dar respuesta a la demanda social.

Revolución quirúrgica: Robots, GPS y tecnología 3D

La gran respuesta a este desafío viene de la mano de la innovación en traumatología: los implantes personalizados, las guías a la carta y la navegación robótica. Sin embargo, Óscar Fernández se muestra tajante respecto a su aplicación: "Esto tiene que avanzar mucho y no todo sirve para todos los pacientes; está pensado para casos especiales".

El presidente del congreso diferencia claramente los dos grandes sistemas que están revolucionando los quirófanos: la navegación robótica y los sistemas guiados. "Es diferente la navegación con robots que nos guían —donde planificamos previamente qué es lo que queremos hacer durante la cirugía— y nos guía mediante una especie de GPS clínico, que nos mejora de forma sustancial los resultados y nos hace equivocarnos menos; de las guías e implantes personalizados, que se efectúan tras un TAC previo, donde estudiamos minuciosamente la anatomía exacta del paciente. Con esos datos se diseña una guía a medida para realizar la cirugía o, incluso, un implante tumoral específico cuando requerimos un abordaje extremadamente concreto para un caso determinado".

Próximos retos en León: Desembarco en cadera y tumores

El Complejo Asistencial Universitario de León ya es un referente en la implantación de estas tecnologías de última generación. Actualmente, las guías personalizadas y los sistemas de navegación se están utilizando de forma habitual en intervenciones de rodilla, prótesis, columna y tobillo.

No obstante, el avance de la medicina no se detiene. "Esto progresa día a día", subraya Fernández Hernández, anticipando las metas a corto plazo del hospital leonés. "Estamos detrás de poder introducir muy pronto estas técnicas avanzadas de personalización y robótica tanto en las cirugías de cadera como en el área de tumores".

El congreso, que se desarrolla bajo el lema '¿Qué hay de nuevo en Cirugía Ortopédica y Traumatología?' , pone sobre la mesa que el futuro de la especialidad médica no solo consiste en operar más, sino en operar con una precisión milimétrica diseñada de forma exclusiva para cada paciente.