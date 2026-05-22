Dulce Nombre premia la mirada de Eduardo González, el cofrade que regresó a León con su cámara

Con el aroma a incienso y el recuerdo de los capillos todavía muy presente, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno entregó ayer los premios de la XVI edición del concurso fotográfico Momentos.

El ya tradicional certamen vuelve a demostrar que la procesión de Los Pasos de Viernes Santo no solo se vive con el hombro, sino también a través del objetivo de profesionales y aficionados que logran captar el alma de la Semana Santa leonesa.

El primer premio fue a manos de Eduardo González López, de 62 años, (800 € gentileza de Inmobiliaria R3) por su soberbia instantánea A Tí te cargo. Tras este título se esconde una historia de profundo arraigo leonés.

«Soy cofrade desde niño, pero cuando murió mi abuela ya no teníamos casa aquí ni túnica. Dejé de venir, pero me reenganché con la fotografía en 2011. Ahora acompaño al Señor en su pasión con mi cámara y he tenido el privilegio de realizar instantáneas bajo los pasos», indica. Curiosamente, ya había ganado el cartel oficial de Semana Santa de hace 15 años.

El segundo premio (400 €, Forjados Moncova) recayó en la joven profesora Alba Sánchez Gago, de 26 años, con la obra Pies de Penitencia. Confesó que fue su novio quien le contagió el «gusanillo» de la fotografía.

El accésit especial 100 años de la Verónica (100 €, Solucyl) fue para Juanjo Castro Celeiro por Otra vez lo vi pasar. La votación popular, ha ido a parar a Elena Salas Fernández por su obra Secreto del Incienso. Los propios clientes del Camarote Madrid, depositando sus votos en la urna instalada en el local, decidieron otorgarle este reconocimiento dotado con 200 € en colaboración con Ceranor.

La directiva de la Cofradía agradeció la masiva afluencia de público, la impresionante calidad de las obras presentadas y la generosidad de los patrocinadores que hacen posible este emotivo certamen. Además, se anunció que la exposición fotográfica continuará abierta unos días más en el propio «Camarote Madrid» para que leoneses y visitantes puedan deleitarse con las imágenes mientras disfrutan de su consumición.