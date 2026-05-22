'A ti te cargo' gana el primer premio del concurso Momentos 2026 del Dulce Nombre

Entrega del primer premio del concurso Momentos 2026 del Dulce Nombre.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El concurso Momentos 2026, organizado por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León, ha entregado el primer premio a 'A ti te cargo', obra de Eduardo González López que recibirá 800 euros por gentileza de Inmobiliaria R3. El podio lo completan 'Pies de Penitencia' de Alba Sánchez Gago que recibirá 400 euros gracias al patrocinio de Forjados Moncova, mientras que 'Otra vez lo vi pasar' de Juanjo Castro Celeiro gana el accésit '100 años de la Verónica' y recibirá de Solucyl 100 euros.

La votación popular en urna por los clientes del local ha determinado que Elena Salas Fernández con su 'Secreto del Incienso' es la ganadora de 200 euros en los que se cifra la colaboración de Ceranor.

Desde la Cofradía agradecen "encarecidamente la generosa aportación de nuestros patrocinadores, la numerosa participación de los fotógrafos, poniendo en valor la altísima calidad de su trabajo, y la masiva afluencia de público que podrá seguir disfrutando durante unos días más de la exposición en el Camarote Madrid".