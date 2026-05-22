Herida una mujer de 70 años tras el choque de dos coches en Trobajo del Camino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una mujer de 70 años ha resultado herida tras la colisión por alcance de dos turismos a la altura del número 45 de la calle Dulcinea en Trobajo del Camino. El 112 ha dado aviso a la Policía Nacional, Policía Local de San Andrés de Rabanedo y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió recurso al lugar. Además, se ha dado aviso a los Bomberos de León, ya que la herida no puede salir de uno de los coches porque no se abre la puerta.