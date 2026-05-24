Piden que se investigue la matanza brutal de patos y gallinas en el parque del Chantre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hay fenómenos en el parque del Chantre que disgustan a la ciudadanía; muertes masivas entre la población de patos, muertes entre otros animales asentados en este ecosistema natural en medio de una ciudad en la que los desalmados han impuesto su ley. Vecinos de la zona esperan ya una respuesta contundente del Ayuntamiento de León, al que exigen explicaciones y que tome medidas contra lo que suponen una matanza provocada. Entre la decena de patos en las zonas del estanque, ayer quedaban tres vivos; se da por perdida a una gallina con los cuatro pollos que criaba. Algunos vecinos detallan pasajes delirantes, como un agente de la autoridad que se mofó de las denuncias por la muerte de los patos «porque estaban tristes por no estar con su madre». Otros, detallan cómo algunos personajes atacaron con palos a los patos, expuestos a una muerte por envenenamiento.