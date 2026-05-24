Un incendio en Navatejera deja tres heridos por inhalación de humo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un incendio registrado de madrugada en una vivienda de Navatejera se ha saldado con tres personas heridas por inhalación de humo, que precisaron evacuación urgente al Complejo Asistencial de León.

La alarma saltó a la 1.15 horas de este domingo, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando sobre un fuego en un inmueble en la avenida de la Libertad. La sala de operaciones del centro de emergencias movilizó a los Bomberos de León, a la Policía Local de Villaquilambre y a la Guardia Civil.

Al llegar al lugar, las fuerzas de seguridad y de extinción solicitaron asistencia médica urgente para un inquilino afectado por los gases tóxicos. Tras este primer aviso, Emergencias Sanitarias-Sacyl envió dotaciones sanitarias al punto del incidente, donde el personal médico tuvo que atender a tres hombres.

El herido más grave, un hombre de 37 años, fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado en una UVI móvil al centro hospitalario de la capital leonesa. Los otros dos afectados, de 37 y 33 años, fueron evacuados al hospital en una ambulancia de soporte vital básico.