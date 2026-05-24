No prospera la propuesta de las mujeres con túnica en Minerva: 240 síes, 226 noes y 2 en blanco

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Real Cofradía Minerva y Veracruz de León, con cuatro siglos de historia, votó en el Museo Diocesano y de la Semana Santa de León si las mujeres podrán portar túnica, como los hombres de la Hermandad. La propuesta no superó el corte de las urnas en las que se necesitaba al menos una aceptación de dos tercios de los votos emitidos. No se alcanzó ese límite porque, aunque los votos afirmativos superaron a los negativos, no fue suficiente. 240 síes, 226 noes y dos votos en blanco fue el resultado del plebiscito al que acudieron casi 470 cofrades.

A la cita estaban llamados cerca de 2.000 hermanos y hermanas mayores de 16 años que tienen derecho a voto. La Junta General Extraordinaria, cuyo único punto del día es la modificación de los estatutos para decidir si las mujeres podrán portar túnica, se celebrabó durante cuatro horas por la mañana, a partir de las 10.00 horas y las urnas permanecieron abiertas hasta las 13.00 horas, según informaba en declaraciones a Europa Press el abad de la Cofradía, José María Domínguez.

En el caso de que se hubiera refrendado la propuesta, lo que requeriría que dos tercios de los votantes dieran su aprobación, se haría necesaria la modificación de los estatutos de la Cofradía, que actualmente establecen que las mujeres pueden procesionar, pero con mantilla y peineta, como 'Manolas', pero no con túnica.

En concreto, este aspecto se regula en el artículo 16 de los estatutos: "las Hermanas de esta nuestra Cofradía deberán asistir a todos los actos de la Cofradía a la manera tradicional, es decir, con traje de calle o atuendo de 'Manola'".

En el caso de que se hubiera dado el visto bueno a la presencia de las mujeres con túnica se hubiera analizado posteriormente la posibilidad de que las hermanas puedan participar como braceras de la Semana Santa.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo el Ministerio de Igualdad anunciaba que elevaría a la Fiscalía el veto a la participación de mujeres en la Cofradía de la Sangre de Sagunto (Valencia) y advertía de que la Semana Santa "tiene que ser igualitaria", ya que las cofradías "no están al margen de la Constitución y tienen que respetar la igualdad constitucionalmente reconocida".