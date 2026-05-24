El leonés Roberto Canuria se hace abad de Angustias justo el día de su cumpleaños

Manuel Flaker entrega la vara de Angustias al nuevo abad, Roberto Canuria.virginia morán

«Es una gran responsabilidad, la asumo con orgullo y satisfacción por haber sido elegido por unanimidad». Así valora Roberto Canuria Salazar su ascenso como abad de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, en un día de doble celebración, al coincidir su toma de posesión para el bienio 2026-2028 con su cumpleaños y con la festividad de la Alegría. Sus retos: la organización del Congreso Nacional de Cofradías de Angustias y Soledad previsto para 2027 y los preparativos del histórico 450 aniversario de la cofradía en 2028.