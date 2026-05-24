Aemet activa la alerta amarilla por tormentas para este lunes en la provincia de León

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La provincia de León estará este lunes, 25 de mayo, en aviso amarillo (riesgo) por tormentas, que afectarán a la Cordillera Cantábrica, Bierzo y Meseta desde las 14.00 horas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, este lunes se espera en Castilla y León cielo poco nuboso o intervalos nubosos, con nubosidad de evolución, con probabilidad de chubascos dispersos con tormenta en el cuadrante noroeste, sin descartarlos en el resto.

Las temperaturas, por su parte, no presentarán cambios en el caso de las máximas, mientras que las mínimas tampoco subirán. El viento se prevé del este o variable, flojo a moderado.