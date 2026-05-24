Beer Sar cierra tras el paso de miles de personas y con buenas sensaciones en Trobajo

Feria de la Cerveza Artesana en Trobajo del Camino.Virginia Moran

La tercera edición de la Feria de Artesanos Cerveceros Beer SAR cerró sus puertas con un balance muy positivo y un notable éxito de participación, «consolidándose como una cita de referencia en torno a la cerveza artesanal y un producto tan leonés como el lúpulo», según destacó el equipo de Gobierno de San Andrés del Rabanedo. El buen tiempo espoléo la cita, a la que acudieron ocho productores de cerveza artesana, foodtrucks y grupos de música. Las actividades que se programaron y la feria también tuvo su eco «positivo» en la hostelería local, indican. Durante tres jornadas, Beer Sar convirtió el parque de La Era de Trobajo en un punto de encuentro en torno al lúpulo leonés y la producción independiente, reuniendo degustaciones de cerveza artesana, propuestas gastronómicas, conciertos, sesiones de DJ y atracciones.