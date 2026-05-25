La Junta convoca 132 becas para deportistas en tres residencias deportivas de Castilla y León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Junta convocó 132 becas para deportistas en las residencias deportivas Victorio Macho de Palencia, Río Esgueva de Valladolid y Llano Alto, de Béjar (Salamanca), a cuyos beneficiarios se les cubrirá el cien por cien de los gastos de manutención y, en su caso, de alojamiento, según una orden publicada hoy en el Bocyl.

Podrán ser beneficiarios de las becas para deportistas en las Residencias Deportivas de la Comunidad de Castilla y León todos aquellos deportistas que cumplan los requisitos.

Así, para la residencia Victorio Macho de Palencia se convocan 23 becas en primera y siete en segunda, para todos los tipos de regímenes; en Río Esgueva de Valladolid), 99 plazas; y en Llano Alto, en Béjar, una decena.

El plazo de presentación de solicitudes será, para la primera convocatoria, de 15 días hábiles a contar desde mañana.

Estas becas tienen el objetivo de proporcionar las mejores condiciones a los deportistas de Castilla y León para compatibilizar el entrenamiento y los estudios. Asimismo, se han convocado un total de ocho becas de colaboradores y tutores de estudios en las residencias deportivas, de las cuales seis corresponden a la Residencia Río Esgueva y dos a la Residencia Victorio Macho.

El objetivo de estas becas es proporcionar a los deportistas las mejores posibilidades para que su nivel técnico progrese y favorecer los programas técnicos que las federaciones deportivas y clubes deportivos desarrollan con dichos deportistas, sin deterioro en la continuidad de sus estudios.

Además de los deportistas y colaboradores-tutores becados, existen convenios con las federaciones españolas de esgrima, voleibol, atletismo y rugby para alojar a las selecciones españolas de estas modalidades en las residencias deportivas de la Comunidad.

Las solicitudes podrán presentarse por las federaciones deportivas y clubes deportivos de Castilla y León, además de las federaciones españolas y, excepcionalmente, por los miembros de la Comisión de Valoración en los supuestos tasados en la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes es, en la convocatoria de deportistas, 15 días hábiles para la primera convocatoria, concretamente hasta el día 15 de junio inclusive. Y, en el caso de la segunda convocatoria, el plazo será del 1 al 21 de septiembre de 2026, ambos inclusive.

En el caso de la convocatoria de colaboradores y tutores de estudios, el plazo para solicitudes es de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en BOCyL, es decir, hasta el día 15 de junio inclusive.