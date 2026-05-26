La Asociación Miguel de Guzmán, premia el talento joven leonés en Matemáticas.

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La Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán, con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, celebró los actos de clausura del proyecto EsTalMat y entregó los premios de las Olimpiadas Matemáticas provinciales, una cita ya consolidada en el calendario educativo provincial.

EsTalMat es un proyecto de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que organiza estas actividades en el marco del proyecto de detección y estímulo del talento matemático.

En total, 26 alumnos y alumnas de la provincia de León completaron estos días el programa, tras haber desarrollado durante dos años un itinerario de formación y enriquecimiento matemático mediante sesiones semanales fuera del horario lectivo.

La clausura del programa tuvo lugar la semana pasada tanto en León como en Ponferrada y los actos contaron con representantes de instituciones educativas, encabezados por el Director Provincial de Educación, Alberto Natal; representantes políticos como el alcalde de Ponferrada, Marco Antonio Morala, y el presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Olegario Ramón; representantes educativos, encabezados por el Director del Departamento de Matemáticas de la ULE, Javier Gómez, así como otros organismos como los Centros de Formación del Profesorado y empresas locales que apoyan estas iniciativas.

Estos actos sirvieron también para reconocer a los ganadores de las fases provinciales de las Olimpiadas Matemáticas en las categorías alevín, junior y juvenil, correspondientes a 6º de Educación Primaria, 2º de ESO y 4º de ESO, respectivamente.

La siguiente cita será la fase autonómica de las Olimpiadas Matemáticas, que se celebrará el 30 de mayo en Venta de Baños (Palencia) para la categoría alevín y del 29 al 31 de mayo en Navarredonda de Gredos (Ávila) para las categorías junior y juvenil. En estas pruebas participarán los 11 representantes leoneses, clasificados en las respectivas fases provinciales.

El presidente de la sección provincial de la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán, Pablo Martín informa de que, en estos momentos, está abierta la nueva convocatoria de acceso al proyecto EsTalMat. El alumnado que actualmente cursa 6.º de Educación Primaria y 1.º de ESO podrá presentarse el próximo 6 de junio a las pruebas de selección para incorporarse en septiembre a la promoción 2026-2028.

Con esta doble cita, la educación matemática leonesa muestra su compromiso con la detección del talento, la promoción de la excelencia y la creación de oportunidades formativas para el alumnado con especial interés y capacidad en Matemáticas.