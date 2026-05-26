El Instituto Confucio acogerá en junio una nueva edición del curso ‘Cine-Express Rodando en la Uni’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El programa de cursos de verano de la Universidad de León (ULE) ha incluido en su oferta estival de 2026 una nueva edición del taller práctico titulado ‘Cine-Express – Rodando en la Uni’, que tan buena acogida ha tenido en años anteriores, y que se desarrollará en la sede del Instituto Confucio (Calle Jesús Rubio nº 2 de León), de 15 a 26 de junio, en horario de 10:00 a 13:00, hasta completar 30 horas de formación.

Se trata de una iniciativa dirigida a cualquier persona que sienta curiosidad por saber cómo funciona el mundo del cine, desde la confección del guion y el rodaje, a la postproducción y distribución.

Entre los objetivos que se persiguen está el deseo de transformar el curso en un laboratorio de creación audiovisual centrado en la creatividad, la libertad técnica, la expresión personal y el desarrollo de la autoría propia, al tiempo que se fomentará la expresión personal mediante la elaboración de proyectos audiovisuales propios, permitiendo el trabajo tanto individual como colectivo (parejas o grupos).

También se buscará democratizar la creación audiovisual, “otorgando libertad en el uso de medios técnicos y permitiendo trabajar con distintos dispositivos como cámaras de vídeo, teléfonos móviles, tablets o medios analógicos y digitales”.

Todo ello será posible gracias a la ‘mentoría continua’, con el acompañamiento del profesorado en cada sesión, que ofrecerá apoyo narrativo y técnico para desarrollar los proyectos, de cara a aplicar un enfoque práctico orientado a la industria audiovisual mediante la realización de un ‘pitch final’.

A este respecto hay que destacar que las clases correrán a cargo de Isabel Medarde Oliden, Directora, guionista y productora de medios audiovisuales, y del Director de fotografía Ricardo Fernández Ferreras.

Los participantes van a tener la oportunidad de elaborar y defender un proyecto audiovisual propio a través de una presentación final (pitch) de las obras realizadas, que tendrán una duración máxima de 10 minutos).

En un plazo de dos semanas los participantes se enfrentarán al proceso de realizar un pequeño cortometraje de inicio a fin. En definitiva, la finalidad de esta interesante propuesta que ofrece 20 plazas es que los alumnos escriban, aprendan las técnicas cinematográficas, rueden y aprendan a montar un cortometraje breve, y para ello se primará el aprendizaje práctico sobre el teórico.

El precio de la matrícula es de 150 euros, cantidad que se reduce a 100 para estudiantes y personas que se encuentren en situación de desempleo. Las personas que estén interesadas pueden formalizar su inscripción a través del siguiente enlace: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matriculas/curso/2026cv00030-cine-express-rodando-en-la-uni