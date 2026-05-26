Diario de León

Investigado un camionero en León por cuadruplicar la tasa de alcoholemia al circular por la N-120

Los usuarios de la vía alertaron a la Guardia Civil de la presencia de un camión que circulaba de forma errática

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico realizando pruebas de alcoholemia durante un control en Aljaraque (Huelva). EFE/ Julián Pérez

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico realizando pruebas de alcoholemia durante un control en Aljaraque (Huelva). EFE/ Julián Pérez

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ICAL

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Agentes de la Guardia Civil de León investigaron a un camionero por cuadruplicar la tasa de alcoholemia permitida cuando circulaba por la carretera N-120 en la provincia de León. Según informó la Benemérita a través de sus perfiles de redes sociales, los propios usuarios de la vía fueron los que alertaron de que un camión circulaba de formar errática a la altura del kilómetro 335 de la citada vía.

Ante esta información, una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de León se desplazó al lugar, donde procedió a la identificación del camionero y a practicarle las pruebas de detección de alcohol, en las que arrojó un resultado que cuadruplicaba la tasa permitida.

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