Investigado un camionero en León por cuadruplicar la tasa de alcoholemia al circular por la N-120

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Agentes de la Guardia Civil de León investigaron a un camionero por cuadruplicar la tasa de alcoholemia permitida cuando circulaba por la carretera N-120 en la provincia de León. Según informó la Benemérita a través de sus perfiles de redes sociales, los propios usuarios de la vía fueron los que alertaron de que un camión circulaba de formar errática a la altura del kilómetro 335 de la citada vía.

Ante esta información, una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de León se desplazó al lugar, donde procedió a la identificación del camionero y a practicarle las pruebas de detección de alcohol, en las que arrojó un resultado que cuadruplicaba la tasa permitida.