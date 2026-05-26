¿Te robaron una joya? Así puedes reclamar tus piezas a la Policía Nacional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Nacional cuenta en su página web www.policia.es con una exposición virtual de joyas y objetos de valor recuperados en operaciones en operaciones policiales llevadas a cabo por toda España. La exposición, en continua actualización, cuenta a día de hoy con más de 3000 fotografías de joyas clasificadas en distintos apartados, según el tipo de joya –pendientes, pulseras, broches, anillos…- y que proceden de operaciones de la Policía Nacional llevadas a cabo por toda España.

Cualquier persona que haya sufrido la sustracción de algún objeto valioso o pieza de joyería, puede buscar de una forma sencilla e intuitiva entre una colección de miles de piezas. Se trata de objetos que, a pesar de las pesquisas que llevan a cabo los distintos grupos de investigación para devolverlas a las víctimas de hechos delictivos, no han podido ser entregados a sus propietarios tras recuperarlos en distintas operaciones policiales.

Las piezas expuestas se encuentran clasificadas en distintas tipologías como relojes, monedas, pendientes, pulseras, complementos o broches entre otras, y al pulsar sobre el objeto se amplía la imagen y aparece una descripción de la joya junto con los datos de contacto de la unidad policial que la recuperó. De esta forma, aquellas personas que crean que la joya que visualizan se corresponde con la que en su momento le fue sustraída, pueden contactar con el grupo de investigación, desde donde se indicarán los pasos a seguir para, tras realizar una serie de comprobaciones, recuperar la joya de su propiedad.

Acceso desde la web de Policía Nacional

Una vez se accede a la página web de www.policia.es se puede entrar en el apartado “TU POLICÍA” donde se encuentra alojado el acceso a la exposición virtual; una vez dentro de la exposición virtual de joyas se pueden visualizar las distintas categorías de piezas recuperadas y tras seleccionar una de ellas, se mostrará en pantalla una fotografía ampliada de la pieza y una descripción en la que muestran los datos de contacto de la unidad policial que recuperó el objeto.

A través de la exposición virtual de joyas se muestran imágenes de joyas recuperadas en operaciones de la Policía Nacional. Las imágenes se encuentran agrupadas en diversos epígrafes a fin de tratar de facilitar su localización. Puede ampliar la imagen haciendo clic sobre la misma. Si reconoce alguna joya deberá ponerse en contacto con la unidad policial actuante, cuya información figura junto a la fotografía ampliada.