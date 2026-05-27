La batalla de Indra por un terreno que puede cambiar el mapa industrial del norte de España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una negociación que parecía destinada a consolidarse en Asturias está tomando un rumbo inesperado. La compañía española de defensa Indra mantiene conversaciones cada vez más tensas con Duro Felguera por unas instalaciones en Langreo, mientras León observa desde la distancia con creciente interés. Lo que comenzó como un proyecto regional podría terminar beneficiando a un territorio vecino, según subraya La Nueva España en su edición de papel de este miércoles.

En el centro de la disputa se encuentra un recinto industrial de 80.000 metros cuadrados en Barros, antiguamente utilizado como taller de construcciones mecánicas de Duro Felguera. La compañía de defensa ha puesto sobre la mesa aproximadamente 5 millones de euros, una cifra que dista considerablemente de las expectativas de la firma asturiana, que apunta a una valoración entre 16 y 20 millones de euros.

Desde Duro Felguera transmiten una postura conciliadora al afirmar que han facilitado información a Indra y que su actitud es constructiva. Sin embargo, mantienen una línea roja clara: el precio debe ser justo, razonable y objetivo. Esta brecha en las valoraciones podría abrir una oportunidad inesperada para León.

La alternativa leonesa cobra fuerza

León no es un destino improvisado para Indra. La compañía ya tiene planes industriales consolidados en la provincia, con estructuras diseñadas dentro de su estrategia nacional. En el polígono de Villadangos del Páramo, la multinacional tecnológica planea establecer una fábrica de drones que generaría aproximadamente 200 puestos de trabajo directos.

Además, la empresa pretende reforzar su centro tecnológico en la ciudad de León mediante la contratación de 150 ingenieros especializados. En conjunto, estamos hablando de 350 nuevos empleos que podrían materializarse en territorio leonés, una cifra nada desdeñable en el contexto económico actual del norte de España.

El proyecto de la fábrica de drones en Villadangos ha avanzado recientemente en su tramitación administrativa. El Ayuntamiento ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la solicitud de licencia ambiental para la instalación, un paso previo necesario para su autorización definitiva.

Un proyecto estratégico para la defensa española

La futura planta leonesa no es una instalación cualquiera. Será la principal y más avanzada fábrica de drones multipropósito de España, directamente vinculada a los Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas. Indra concentrará en estas instalaciones sus capacidades de producción de sistemas no tripulados, incluyendo desarrollos tecnológicos de primer nivel.

Entre los sistemas que se fabricarán destacan el sistema táctico TARSIS, el sistema de armas con vehículo aéreo multipropósito VALERO y soluciones de munición merodeadora. La inversión prevista ronda los 12 millones de euros, con una producción seriada que arrancaría a partir del año 2027.

La instalación estará orientada tanto a aplicaciones militares como civiles, abarcando sectores como la logística, la gestión del territorio y la seguridad. El crecimiento del sector de los sistemas aéreos no tripulados es considerado estratégico a nivel internacional, lo que convierte este proyecto en una pieza clave para el posicionamiento de España en mercados globales.

Reacciones políticas y sindicales en Asturias

El Gobierno del Principado de Asturias ha pedido responsabilidad y máxima prudencia en las negociaciones entre Indra y Duro Felguera. El consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, aseguró que el Ejecutivo regional conoce el proceso de cerca y que su objetivo es favorecer un marco de estabilidad que permita alcanzar el mejor acuerdo posible, según recoge La Nueva España.

Sánchez subrayó la relevancia del taller de Barros para Langreo y las Cuencas, territorios que históricamente han dependido de la industria pesada y que necesitan proyectos de futuro que garanticen empleo cualificado. La posible pérdida de esta oportunidad industrial resonaría especialmente en una comarca que busca reinventarse económicamente.

Desde el ámbito sindical, Ignacio Requena, secretario general de CC OO de Industria de Asturias, instó a Duro Felguera a estar a la altura, recordando que Asturias ha hecho mucho por la compañía. No obstante, matizó que se trata de una empresa en reestructuración que no puede malvender un activo de tal magnitud, por lo que animó a realizar una tasación independiente.

Jenaro Martínez, al frente de UGT-FICA, llamó a facilitar esa segunda ubicación conjugando los intereses de todos, pero teniendo en cuenta el futuro del sector en Asturias y de los trabajadores asturianos. Su mensaje refleja la preocupación sindical por mantener tejido industrial en una región que ha visto partir demasiados proyectos.

Villadangos del Páramo como polo industrial

El polígono industrial de Villadangos del Páramo es uno de los principales enclaves logísticos de la provincia de León. Su localización estratégica y sus infraestructuras lo convierten en un punto de atracción para inversiones industriales y tecnológicas. La llegada de Indra reforzaría significativamente su perfil como centro de innovación.

La evolución del expediente de licencia ambiental determinará los siguientes pasos de un proyecto que aspira a situar a León como referencia nacional en la industria de los drones y en el desarrollo de tecnologías vinculadas a Defensa. Para la provincia, representa una oportunidad de diversificación económica y generación de empleo cualificado.

El dilema de Indra y el futuro incierto

Indra se encuentra en una encrucijada. Por un lado, Asturias sigue siendo su primera opción para continuar los planes industriales iniciados con el Tallerón de Gijón, donde ya produce vehículos blindados. La lógica industrial sugiere concentrar capacidades en un mismo territorio para optimizar recursos y cadenas de suministro.

Por otro lado, la compañía no puede permitirse retrasos indefinidos en sus planes de expansión. Los compromisos adquiridos con el Ministerio de Defensa y los plazos de los programas de modernización militar exigen avances concretos. Si las negociaciones con Duro Felguera se prolongan sin acuerdo, León emerge como una alternativa viable y atractiva.

La decisión final de Indra no solo afectará a la geografía industrial de España, sino que marcará el futuro de cientos de trabajadores y sus familias en dos provincias que compiten por proyectos que garanticen prosperidad a largo plazo.