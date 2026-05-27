Trabajadores del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se manifiestan por el retraso en el pago de las nóminas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo atraviesa problemas económicos y administrativos que han llevado a cerca de 300 trabajadores municipales a manifestarse frente al consistorio para reclamar el cobro de las nóminas correspondientes al mes de abril.

La formación Centristas San Andrés, a través de su portavoz Juan Carlos Fernández, ha mostrado su “profunda preocupación” ante esta situación, que califica de “inadmisible”.

Según Fernández, que los empleados públicos tengan que salir a la calle para exigir algo tan básico como el pago puntual de su salario “evidencia el agotamiento absoluto del modelo de gestión económica del Ayuntamiento” y afecta directamente a cientos de familias del municipio.

Manifestación ante el Ayuntamiento de San AndrésDL

El portavoz centrista recuerda que el consistorio lleva funcionando con presupuestos prorrogados desde el año 2020, una anomalía que se ha convertido en un problema estructural. Los informes técnicos municipales alertan ya de un “agujero presupuestario crónico” y de las fuertes limitaciones derivadas del control financiero impuesto por el Ministerio de Hacienda. “Gobernar no consiste solo en anunciar proyectos o inaugurar obras. Gobernar es garantizar los servicios públicos, aprobar presupuestos y cumplir con trabajadores y proveedores”, ha señalado Juan Carlos Fernández.

La formación reconoce el esfuerzo realizado en los últimos años para reducir la deuda municipal, que llegó a superar los 80 millones de euros y que actualmente se sitúa en torno a los 34,5 millones. Sin embargo, advierten que esta reducción “no basta” si el Ayuntamiento sigue sin presupuestos actualizados ni una planificación seria que garantice su viabilidad futura.

Fernández ha recordado que hace más de una década ya se advertía de la deriva económica del municipio y de la necesidad de adoptar medidas extraordinarias. “Algunos rechazaban cualquier tipo de control externo porque no querían que vinieran los ‘hombres de negro’. Hoy la realidad demuestra que ignorar los problemas solo los ha agravado”, ha afirmado.

Por último, el portavoz ha reclamado “menos propaganda política y más gestión”, subrayando que San Andrés del Rabanedo “necesita estabilidad, rigor económico y responsables públicos preparados para gestionar una administración compleja”. “San Andrés necesita gestores, no aprendices de política”, ha concluido Juan Carlos Fernández.