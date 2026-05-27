El arzobispo de Madrid conduce en León la jornada ‘Convivencia del clero’ a falta de nueve días para ser anfitrión del papa

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El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, condijo hoy en León la tercera jornada ‘Convivencia del clero’ del curso a falta nueve días de ser el anfitrión del Papa León XIV en la primera etapa del viaje apostólico que traerá del 6 al 12 del próximo mes de junio al pontífice a España.

“Estamos viviendo ya días muy intensos, con alegría y con responsabilidad por ser los anfitriones de una visita que es a todos, a toda España, y donde vamos a posibilitar que el papa confirme en la fe a esta Iglesia y a cada una de las iglesias particulares”, trasladó Cobo, a la espera de “escuchar al papa y a esa iglesia que vamos a ofrecerle”.

Convencido de que el momento de recibir a León XIV será “un momento espectacular”, el arzobispo de Madrid hizo un llamamiento a la sociedad a “prepararse para la escucha, no solo al papa, que es evidente, sino a Dios”, ya que “cuando la iglesia se reúne Dios actúa”.

El cardenal Cobo quien realizó desde la capital leonesa una invitación “para estar preparados para la escucha a Dios y de los que estén allí”, así como “alzar la mirada para verse unos a otros, ver que hay iglesias distintas, con ritmos distintos, pero una sola mesa y un solo Señor”. “Y también mirar a todos aquellos que nos miran, a toda esa gente que está pidiendo y esperando cosas de la iglesia, y ahora podemos estar preparados para escucharles y para decir lo que nosotros proponemos bajo el lema ‘Alzad la mirada’”, añadió.

Con la invitación a ser partícipes en esa próxima visita del Papa León XIV a España, el cardenal arzobispo de Madrid condujo en el salón de actos del Museo Diocesano y de Semana Santa la tercera jornada de convivencia del clero legionense, presentado por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, y que se centró en el tema ‘La fraternidad sacramental como contribución a la implementación de la sinodalidad’.

En su exposición, el cardenal José Cobo relató la experiencia de la asamblea del clero vivida este curso en la Archidiócesis de Madrid ‘Convivium’ para “responder a la pregunta de qué tipo de sacerdotes necesita hoy una iglesia que está llamada a evangelizar una sociedad cansada y que necesita esperanza” y hacerlo “a partir de la centralidad del Espíritu, uno modo de caminar y trabajar juntos y hacerlo desde la escucha”.

Tras la exposición del cardenal Cobo, en la que se subrayó la necesidad de la revitalización del bautismo para reconsiderar “que la iglesia como pueblo de Dios no es una mera suma de bautizados, sino un sujeto comunitario” y la importancia de la corresponsabilidad diferenciada “en la única misión de anunciar a Jesucristo”, la jornada de convivencia del clero incluyó un trabajo por grupos y un diálogo para “renovar la corresponsabilidad eclesial y fortalecer la comunión”.