La calle de León que recuerda al hombre que trasladó un palacio piedra a piedra y dio un teatro a la ciudad

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La calle Agustín Alfageme, situada en el barrio de La Vega de León, recuerda a una de las figuras más singulares de la historia local. Su nombre puede pasar desapercibido para muchos vecinos, pero detrás de esta vía leonesa aparece la trayectoria de un industrial muy vinculado al patrimonio y a la vida cultural de la ciudad.

Agustín Alfageme, además de darle nombre a un teatro emblemático de León, protagonizó una de esas operaciones urbanas que aún hoy sorprenden: la compra del Palacio de Renedo, en Renedo de Valdetuéjar, y su posterior traslado piedra a piedra de su fachada hasta lo que hoy ocupa la Obra Hospitalaria de Nuestra Señora de Regla, junto a la catedral.

Una calle de León con una historia poco conocida

Según la información del callejero histórico, la calle Agustín Alfageme se encuentra entre la calle Doctor Fleming y el límite del trazado urbano, en La Vega. Durante un tiempo fue conocida como Primera Travesía de la calle Doctor Fleming, antes de recibir su denominación actual. El cambio no fue casual. Con ese nombre, León reconocía al empresario local cuya huella fue mucho más allá de la actividad industrial.

El dato más llamativo de su biografía lo podemos rastrear en el año 1905. Entonces, Agustín Alfageme compró el Palacio de Renedo, también llamado Palacio de Prado, en la localidad de Renedo de Valdetuéjar. Lo extraordinario vino después.

La fachada del edificio fue desmontada y trasladada piedra a piedra hasta León, donde terminó colocada en el espacio que hoy se asocia a la Obra Hospitalaria de Nuestra Señora de Regla, al lado de la catedral. No es una historia habitual ni tampoco una escena menor dentro del patrimonio leonés.

Ese episodio explica por qué el nombre de Agustín Alfageme no quedó reducido a una referencia secundaria en la memoria urbana. Su vinculación con León fue visible, concreta y duradera. La ciudad no solo conservó parte de aquella intervención arquitectónica, sino también el recuerdo de un personaje capaz de dejar una marca real en su paisaje.

El legado de Agustín Alfageme en la ciudad

A esa historia se suma otro hecho decisivo. En 1920, Agustín Alfageme dio a la ciudad de León el teatro que llevó su apellido. Ese gesto reforzó su peso dentro de la vida pública leonesa y convirtió su nombre en algo reconocible para varias generaciones. Hablar hoy de la calle Agustín Alfageme no es, por tanto, hablar solo de una placa urbana. Es hablar de patrimonio, de cultura y de una forma concreta de intervenir en la ciudad.

Esta calle del barrio de La Vega tiene un valor que va más allá de la orientación o del callejero. Su nombre resume una pequeña parte de la historia de León y conecta dos símbolos muy distintos entre sí: un teatro y una fachada histórica trasladada desde la montaña leonesa. Pocas vías pueden presumir de guardar detrás una biografía tan llamativa. Y quizá por eso, al pasar por la calle Agustín Alfageme, conviene mirar el rótulo con otros ojos.