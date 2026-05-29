Las ampas critican que hay familias aún no saben cómo conciliarán a partir del lunes

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Felampa Sierra Pambley, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de León, denuncia que a pesar de que el lunes, con la llegada de junio, los colegios se enfrentarán a una reducción de jornada «numerosas familias siguen sin disponer de información clara sobre los recursos y medidas de conciliación a su alcance", entre ellos, como apuntan las propias familias, las que forman parte del CRA de Lorenza.

La Junta ya avanzó que el servicio de conciliación para este nuevo horario tan sólo se ofertaría en el centro de cabecera. Una decisión que repercute fundamentalmente en la provincia de León, por lo que la Dirección Provincial de Educación ha buscado «profesores voluntarios» para resolver el cuidado de los niños durante una hora, ya que la salida, que habitualmente es a las 14.00 horas, se adelanta a las 13.00. Aseguran desde la dirección provincial, que gran parte de los centros están cubiertos.

«La incertidumbre generada por esta situación afecta directamente a padres y madres que necesitan planificar con antelación la atención y el cuidado de sus hijos e hijas, especialmente en un periodo tan sensible para la organización familiar como es el final del curso escolar», señalan desde la Felampa, a lo que las familias del CRA de Lorenzana añaden una cuestión de «desigualdad» entre los alumnos de los diferentes colegios que integran el Centro Rural Agrupado. De hecho, en este caso, Lorenzana es el que tiene menos alumnos pero el que contará con monitor (salvo Cuadros, que sólo tiene tres y no puede optar al programa), pese a que Carbajal, Sariegos y Azadinos le superan en estudiantes pese a depender de Lorenzana.

La medida que se puso en marcha el curso pasado ya generó problemas, por lo que desde Felampa insisten «en la falta de coordinación y previsión en la organización del servicio de conciliación correspondiente al mes de junio por parte de la Junta de Castilla y León». «Esta medida no es nueva, ya que estuvo en funcionamiento durante el mes de septiembre de 2025, por lo que resulta difícil comprender que, a escasos días de su puesta en marcha, las familias sigan sin tener la información clara», concretan desde Felampa.