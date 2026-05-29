Una leonesa recurre al papa tras años de rechazo en su hermandad: la carta que María Ángeles ha enviado a León XIV para ser cofrade

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

María Ángeles T. Villar ha dado un paso sin precedentes. Cansada de las negativas sistemáticas, ha decidido enviar una carta directa al papa Francisco a través del nuncio apostólico en España. Su petición es clara: que el Santo Padre interceda para que las mujeres puedan participar como cofrades de pleno derecho en la Semana Santa leonesa. Lo que comenzó como una inquietud personal se ha convertido en un clamor que resuena en distintos puntos de la geografía española.

La leonesa pretende pertenecer a la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, una institución que se ampara en sus estatutos y tradiciones para mantener el veto a la participación femenina en las procesiones. En su misiva, Villar expone con claridad meridiana la situación: "La reiterada negativa de aceptar entre sus cofrades a las mujeres, por el simple hecho de serlo". Sus palabras no buscan confrontación, sino comprensión y cambio.

El texto enviado tanto por correo electrónico como postal al nuncio contiene una súplica directa al Pontífice y también llegará al Obispado de León. La leonesa solicita que el representante de Cristo en la tierra abogue, intermedie o tercie para que esta actitud excluyente se deponga. "Dejando en un lugar de desamparo a la mujer, por el simple hecho de serlo", lamenta en su escrito, subrayando la paradoja de que sus padres, hermanos, hijos y demás varones de la familia sí puedan participar sin restricción alguna.

El caso de Sagunto amplifica el debate

La situación de María Ángeles no es un caso aislado. En Sagunto, localidad del este de España, la Cofradía de la Purísima Sangre mantiene idéntica restricción desde hace más de cinco siglos. Con orígenes documentados en 1492, esta hermandad cuenta con entre 1.600 y 1.700 cofrades, todos varones según establecen expresamente sus estatutos fundacionales.

En marzo de 2026, la cofradía saguntina sometió a votación interna una modificación estatutaria que habría permitido sustituir el término "varones" por "personas". El resultado fue concluyente pero no en el sentido esperado por quienes impulsan la apertura: 267 votos en contra frente a 114 a favor. Una diferencia de más del doble que evidencia la resistencia al cambio en sectores tradicionales.

Las mujeres afectadas de Sagunto también han remitido su propia carta al Papa Francisco, aprovechando la visita papal a España. En ella informan de que "continúa prohibiéndose de modo taxativo que la mujer pueda integrarse" con todos los derechos y obligaciones en la Cofradía. Su argumentación subraya una contradicción difícil de sostener en pleno siglo XXI: "seguimos con los mismos estereotipos, es un veto incomprensible, aun cuando la igualdad intelectual, económica y de responsabilidades en la sociedad es la misma".

Tradición frente a inclusión en la Iglesia moderna

El dilema planteado por estas mujeres trasciende lo meramente administrativo. Como señalan las cofrades saguntinas en su misiva, resulta "difícil de entender y explicar a las nuevas generaciones" que en tiempos en que la Iglesia apuesta por la inclusión, la apertura, la sinodalidad y la igualdad, una cofradía vete a la mitad de su población por razón de sexo.

La carta de las mujeres de Sagunto solicita expresamente "una palabra orientadora que facilite y permita" su acceso a la cofradía. Reconocen que si bien culturalmente la Semana Santa y la Cofradía de la Sangre se han convertido en signos de identidad del municipio, "su puesta al día y proyección cristiana de futuro no se ha logrado". Un diagnóstico que podría aplicarse a numerosas hermandades en toda España.

María Ángeles T. Villar concluye su carta con una petición de amparo espiritual: "Le ruego que nos preste consejo y consuelo, Usted que es Pastor de la Iglesia, y atienda nuestra inquietud y súplica". Una fórmula que combina el respeto a la autoridad eclesiástica con la firmeza de quien reclama un derecho fundamental.

Implicaciones legales y sociales del veto

El debate ha trascendido el ámbito religioso para entrar de lleno en el terreno jurídico. Este jueves se conoció que la Fiscalía española ha incoado diligencias de investigación contra la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, tras la denuncia presentada por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

La ministra Ana Redondo informó del inicio de estas diligencias a través de la red social X, calificando la decisión de la cofradía como "discriminatoria" sin ambigüedades. En su mensaje, la titular de Igualdad añadió que "la visita del papa a España debería servir para abordar asuntos como la necesidad de que las cofradías garanticen siempre la igualdad".

La intervención de la Fiscalía plantea interrogantes sobre el equilibrio entre tradición religiosa y legislación en materia de igualdad. Las cofradías son entidades privadas de carácter religioso, pero organizan actos en espacios públicos y reciben, en muchos casos, subvenciones de instituciones públicas. Este estatus híbrido complica la delimitación de hasta dónde pueden mantener normas internas que contravendrían la legislación antidiscriminación si se tratara de organizaciones puramente civiles.

Contexto histórico y comparativa nacional

La exclusión de las mujeres en cofradías tiene raíces históricas profundas. Durante siglos, la participación en procesiones se consideró actividad exclusivamente masculina, vinculada a conceptos de fuerza física y representación pública que relegaban a las mujeres a roles secundarios o meramente contemplativos.

Sin embargo, numerosas hermandades en toda España han modificado ya sus estatutos. En Andalucía, Castilla y otras regiones, decenas de cofradías han incorporado a mujeres como costaleras, nazarenas y en puestos directivos. Este proceso de apertura demuestra que la tradición puede evolucionar sin perder su esencia espiritual.

El contraste entre cofradías que han dado el paso y aquellas que se resisten genera una situación de desigualdad territorial. Una mujer puede procesionar con total normalidad en Sevilla, Málaga o Valladolid, pero se ve excluida en León o Sagunto. Esta disparidad alimenta el debate sobre si deben existir criterios mínimos comunes en materia de igualdad que todas las hermandades deban respetar.

La respuesta esperada del Vaticano

Las cartas enviadas al Papa Francisco buscan su mediación en un conflicto que enfrenta interpretaciones distintas de la tradición cristiana. El pontificado de Francisco se ha caracterizado por gestos de apertura hacia la mujer en la Iglesia, aunque sin modificar estructuras fundamentales como el sacerdocio femenino.

En este contexto, las cofrades esperan que una palabra del Santo Padre pueda desbloquear situaciones enquistadas durante décadas. Como señalan las mujeres de Sagunto, "esperamos que el hecho de haber escrito estas líneas, aprovechando la repercusión de la venida a España de vuestra Santidad y expuesto nuestras inquietudes, sirva para dar un paso adelante en este objetivo y nos haga a todos mejores".

La resolución de este conflicto marcará un precedente importante para el futuro de las tradiciones religiosas en España y su capacidad de adaptación a los valores de igualdad que proclama la sociedad contemporánea.