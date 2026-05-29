Un motorista de 65 años resulta herido tras chocar contra el quitamiedos en San Andrés del Rabanedo

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un varón de unos 65 años de edad ha resultado herido a última hora de la tarde de este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de San Andrés del Rabanedo. El siniestro se produjo concretamente a las 20:38 horas, momento en el que el centro de emergencias recibió el aviso de que una motocicleta había colisionado contra el quitamiedos de la calzada.

El fuerte impacto tuvo lugar en el kilómetro dos de la carretera CL-623. Como consecuencia del choque, el motorista sufrió diversas lesiones de gravedad de las que tuvo que ser asistido en el mismo lugar de los hechos, presentando heridas visibles tanto en un brazo como en una pierna.

Tras recibir la alerta, se activó de inmediato un dispositivo de emergencia para atender la situación. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local de San Andrés del Rabanedo y del Cuerpo Nacional de Policía para regular el tráfico y realizar el atestado, junto a una dotación del Servicio de Sanidad de Castilla y León (Sacyl), que se encargó de prestar los primeros auxilios al herido y gestionar su posterior traslado sanitario.