El Ayuntamiento de León reclama a Diputación los 2,7 M€ de deuda de 3 años por los bomberos

Vencidos los plazos máximos de los anteriores convenios, incluidas las prórrogas, el Ayuntamiento de León aprobó en Pleno este viernes los nuevos compromisos para compartir la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios con la Diputación y San Andrés del Rabanedo. La factura sube en ambos casos casi un 30%, al actualizar los costes del parque de bomberos, sobre todo con la incorporación de 12 nuevos contratos con respecto al documento original, pero además se acompaña de la advertencia a la institución provincial de que, por el momento, «no se dan las condiciones para la formalización» del acuerdo, puesto que adeuda 2,71 millones de euros «correspondientes a tres trimestres del año 2023 y los ejercicios 2024 y 2025 completos».

La apostilla figura en el informe de fiscalización efectuado por el interventor municipal, Gabriel Menéndez Rubiera. Aunque en el Pleno ninguno de los grupos políticos hizo mención alguna a este documento, el aviso queda contenido a la espera de que, cuando se rubrique el convenio entre el alcalde, José Antonio Diez, y el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, se haya puesto orden en unos pagos que, como figura en el acuerdo, deben formalizarse con carácter trimestral.

A la espera de saldar esta deuda, el convenio, pactado entre los técnicos de las dos administraciones, fija la cantidad que tendrá que pagar la Diputación. Donde ponía 974.403,98 euros, ahora figuran 1.275.840,36 euros. El pago atiende a la obligación, asumida por el Ayuntamiento de la capital de asistir a los 37 municipios de su área de influencia, en los que se suman 343 pueblos, con 71.794 habitantes censados y una extensión total de 2.773,63 kilómetros cuadrados. El resto, se organizan alrededor de los cuatro parques propios de la institución provincial, Villablino, Celada, Valencia de Don Juan y Cistierna, además de Ponferrada.

Al presupuesto contribuirá también San Andrés del Rabanedo, obligado a contar con un parque propio por superar los 20.000 habitantes. El consistorio del alfoz tendrá que aportar 795.166,28 euros, por encima de los 615.300 euros del convenio anterior que ahora vence.

El reparto hace que León tenga que asumir los 3.278.122,37 euros restantes del servicio de prevención y extinción de incendios. En esa suma entran los sueldos de los bomberos, para los que en el Pleno de este viernes se aprobó el complemento anual por salir a San Andrés y a los 37 municipios del acuerdo firmado con la Diputación. Cada funcionario, tras la actualización al alza de un 2,5% de este complemento, percibirá ahora 2.935,89 euros por estos servicios «extraordinarios» realizados durante 2025, como se recoge en el acuerdo aprobado por unanimidad en el Pleno de este viernes.

El Pleno aprobó además el complemento de 2.935,89 euros extra que cobrará cada bombero por salir fuera del municipio durante el año 2025