Claves de la Prueba de Acceso a la Universidad que arranca ya para 42.000 alumnos

Imagen de archivo (07/07/2025) de jóvenes en la convocatoria extraordinaria de la Prueba en Oviedo. EFE/ Paco Paredes.efe

Publicado por Juliana Leao-Coelho Madrid Creado: Actualizado:

La Comunidad de Madrid iniciará este lunes, 1 de junio, la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a la que se presentan 42.047 alumnos, un 5,6 % más que el curso pasado, y que se prolongará hasta el 4 de junio en las seis universidades públicas de la región.

Del total de estudiantes, 13.424 se examinarán en la Complutense, 10.341 en la Autónoma, 6.348 en la Carlos III, 5.595 en la Universidad de Alcalá, 4.510 en la Rey Juan Carlos y 1.829 en la Politécnica.

El primer día, los estudiantes se examinarán de Lengua Castellana y Literatura II e Historia de la Filosofía. El martes 2 de junio, de Primera Lengua Extranjera e Historia de España, mientras que el miércoles 3 y el jueves 4 será el turno de las optativas y materias de modalidad del Bachillerato cursado, quedando reservado el 5 de junio para incidencias y exámenes coincidentes.

Los horarios de las pruebas serán de 9:30 a 11:00 horas, de 12:00 a 13:30 y de 16:00 a 17:30. El llamamiento se hará treinta minutos antes y será obligatorio llevar el DNI en formato físico.

Cada materia tendrá un modelo único de ejercicio, aunque se podrán elegir en algunos apartados entre varias preguntas. Los exámenes durarán 90 minutos y las preguntas serán cerradas, semi construidas o abiertas, siendo estas últimas un 70 % del total.

Dispositivos electrónicos

Las universidades podrán utilizar dispositivos de detección de señales de radiofrecuencia. Se considerará falta muy grave el simple hecho de tener encendidos dispositivos no autorizados (móviles, relojes inteligentes, auriculares u otros), lo que comportará la calificación de 0 (cero) en el examen.

Criterios de evaluación

Cada examen incluirá como mínimo un 20 % de preguntas competenciales. La principal novedad afecta al sistema de corrección: las calificaciones emplearán múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25.

En todos los ejercicios se valorará la coherencia, capacidad expresiva y la corrección léxica y gramatical. Las faltas de ortografía pueden restar hasta un punto (dos puntos en el examen de Lengua Castellana).

Fases de la PAU

La Fase de Acceso es obligatoria para los estudiantes de Bachillerato, tiene validez indefinida y consta de 4 ejercicios de las materias troncales generales.

Incluye los exámenes de Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España, Primera Lengua extranjera II (alemán, francés, inglés, italiano o portugués), y materia obligatoria según modalidad de Bachillerato.

Con la media ponderada de la calificación de esta fase (40 %) y la nota media de bachillerato (60 %) se obtendrá la nota de acceso, hasta un máximo de 10 puntos, que permitirá solicitar plaza en cualquier grado.

La Fase de Admisión u optativa permite subir la nota hasta 14 puntos, pudiendo presentarse los alumnos de Bachillerato, FP Superior y quienes aprobaron la PAU anteriormente.

En esta fase, pueden examinarse de hasta cuatro asignaturas, entre Segunda lengua extranjera y materias troncales y optativas de modalidad.

Publicación de notas y reclamación

Los resultados se publicarán el 11 de junio en la web de cada Universidad, y el plazo de revisión estará abierto los días 12, 15 y 16 de junio.

La revisión puede subir o bajar la nota. Los ejercicios serán corregidos nuevamente por un profesor distinto y la calificación final será la media aritmética de ambas correcciones.

Transporte y Movilidad

Se reforzarán las líneas 6 y 12 de Metro hasta un 23 %. Por la mañana, el refuerzo empezará a las 8:00 horas mientras que por la tarde, al finalizar los exámenes, Metro aumentará la circulación entre las 17:00 y las 19:00 horas.

En la Línea 12 (MetroSur), se reforzarán las estaciones con acceso directo a campus universitarios como Hospital de Fuenlabrada, Universidad Rey Juan Carlos, Getafe Central y Leganés Central.

También se prevé un aumento de la afluencia en estaciones como El Casar, Fuenlabrada Central, Móstoles Central y Alcorcón Central, que canalizan los desplazamientos desde los municipios sureños.