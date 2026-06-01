Diario de León

Un choque en Navatejera deja dos heridos

El siniestro tuvo lugar cerca de las ruinas romanas

El siniestro ocurrió en Navatejera

El siniestro ocurrió en NavatejeraDL

Miguel Ángel Zamora
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Miguel Ángel ZamoraRedactor de León
León

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Un hombre de 50 años resultó herido esta mañana a consecuencia de un accidente de tráfico en Navatejera, a las 11:04 horas.

Fue en la carretera LE-311, km. 3, a la altura de las ruinas romanas. Consistió en una colisión entre dos turismos, a resultas de la cual un un varón de unos 50 años acabó herido, consciente. 

El Servicio  de Emergencias 112 avisó a la Policía Local de Villaquilambre y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia. Informada también la Guardia Civil de Tráfico.

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