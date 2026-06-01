Un choque en Navatejera deja dos heridos

Un hombre de 50 años resultó herido esta mañana a consecuencia de un accidente de tráfico en Navatejera, a las 11:04 horas.

Fue en la carretera LE-311, km. 3, a la altura de las ruinas romanas. Consistió en una colisión entre dos turismos, a resultas de la cual un un varón de unos 50 años acabó herido, consciente.

El Servicio de Emergencias 112 avisó a la Policía Local de Villaquilambre y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia. Informada también la Guardia Civil de Tráfico.