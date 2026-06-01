Te llaman por el router y pueden estafarte: el fraude que ya afecta a usuarios en León

Cuidado con estas estafas: es muy fácil caer en ellasGetty Images

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

En la provincia de León, la delincuencia ha cambiado de forma en los últimos años. Sin necesidad de cifras exactas por provincia que permitan fijar porcentajes cerrados, sí existe una realidad ampliamente documentada: los delitos digitales han ganado peso en el conjunto de la criminalidad en España y también en comunidades como Castilla y León.

Este cambio se refleja en los informes del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que señalan un crecimiento constante de incidentes relacionados con fraudes online, suplantación de identidad y ataques dirigidos a usuarios particulares. No se trata de un fenómeno puntual, sino de una transformación progresiva del delito hacia el entorno digital.

El fraude que suplanta a Movistar sigue un patrón bastante definido. La víctima recibe una llamada telefónica de alguien que se presenta como técnico de la compañía o del servicio de soporte.

En este escenario, provincias como León no son una excepción, sino parte de un patrón común: más vida digital implica más superficie de ataque para los estafadores.

La estafa del “router de Movistar”: cómo empieza todo

Es esencial mantener la calma y desconfiar de cualquier cosa que te pidanSarayut Tanerus

El fraude que suplanta a Movistar sigue un patrón bastante definido. La víctima recibe una llamada telefónica de alguien que se presenta como técnico de la compañía o del servicio de soporte.

El discurso suele ser muy similar en todos los casos:

Se informa de un supuesto problema en el router.

Se menciona una actualización urgente o un fallo de seguridad.

Se insiste en que hay que actuar de inmediato.

El objetivo no es resolver ningún problema técnico, sino generar confianza y presión al mismo tiempo.

El mecanismo del engaño: control remoto y datos sensibles

Una vez que la víctima entra en la dinámica de la conversación, los estafadores intentan llevarla a un punto crítico:

Instalar aplicaciones de acceso remoto en el dispositivo.

Facilitar códigos de verificación enviados por SMS.

Proporcionar datos bancarios o personales 'para confirmar la identidad'.

Con estos elementos, el atacante puede tomar el control del dispositivo o acceder a cuentas bancarias. En muchos casos, el fraude se ejecuta en minutos, aprovechando la sensación de urgencia creada durante la llamada.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad recuerda que ninguna empresa de telecomunicaciones solicita este tipo de información por teléfono ni pide instalar software durante una llamada no iniciada por el usuario.

Cómo protegerse y qué hacer si ocurre

Las recomendaciones de seguridad son simples, pero efectivas. Ante una llamada sospechosa, lo más importante es cortar la conversación y contactar directamente con la compañía a través de canales oficiales.

La Guardia Civil insiste en que estos intentos deben denunciarse, incluso si no han llegado a materializarse en una estafa completa, ya que ayudan a rastrear campañas activas.

Además, es recomendable:

No instalar aplicaciones bajo presión telefónica.

No compartir códigos SMS de verificación.

Activar la autenticación en dos pasos en servicios bancarios.

Revisar con frecuencia los movimientos de las cuentas.

Un fraude que evoluciona con los hábitos digitales

La estafa del router no es un caso aislado, sino un ejemplo de cómo la ciberdelincuencia adapta sus métodos a la vida cotidiana. Cuanto más normal es la tecnología en el día a día, más sofisticados se vuelven los intentos de engaño.

En lugares como León, el reto no es solo policial, sino también de concienciación digital. La clave no está en detectar tecnología compleja, sino en reconocer patrones básicos de manipulación: urgencia, presión y solicitud de datos sensibles.