Los Bomberos de León retiran un enjambre de avispas en plena Plaza del Huevo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La normalidad se vio brevemente alterada esta tarde en la céntrica Plaza del Huevo de León. Un numeroso enjambre de avispas se había instalado en la fachada de uno de los edificios del lugar, generando cierta preocupación entre los vecinos y las personas que paseaban por la zona debido a la actividad de los insectos.

Ante el riesgo que la presencia del enjambre suponía para los ciudadanos, se dio aviso a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente los Bomberos de León, quienes, equipados con el material técnico necesario para este tipo de actuaciones, procedieron a asegurar el perímetro y llevar a cabo las labores de retirada del panal.

Gracias a la profesionalidad de los efectivos, la operación se realizó sin incidentes reseñables y bajo las medidas de seguridad pertinentes. Tras finalizar los trabajos, la zona quedó completamente despejada y los bomberos restablecieron la normalidad en la plaza, retirándose tras comprobar que no quedaban restos del enjambre que pudieran suponer un peligro.

Este tipo de actuaciones son habituales en la ciudad durante la época estival, cuando el aumento de las temperaturas favorece la proliferación de estas colonias en zonas urbanas. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que, ante la detección de enjambres o avisperos, eviten acercarse y soliciten ayuda profesional llamando a los servicios de emergencia para garantizar una retirada segura.