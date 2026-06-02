León inicia la implantación de Medicina, que marca "un antes y un después" en la ULE tras una demanda de 30 años

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Universidad de León (ULE) se encuentra en el punto de inicio de la implantación del Grado en Medicina, ya que mañana se abrirá el plazo de preinscripción para cursar estos estudios, lo que supone un "éxito" para la Institución académica que marca "un antes y un después" tras pelear por el proyecto durante 30 años.

Así lo ha destacado este lunes la rectora de la ULE, Nuria González, que ha precisado que a partir de mañana se podrá optar a una de las 80 plazas que se ofertan para el primer curso de Medicina en León tras recibir el pasado viernes día 29 de mayo el informe final favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl).

Los estudios comenzarán a impartirse de este modo el próximo mes de septiembre en el Campus de Vegazana, en la capital leonesa, por lo que se culmina un proyecto "estratégico" y largamente esperado y demandado por la sociedad. "Va a suponer un antes y un después en la Universidad de León", ha subrayado.

El proceso para lograr este "hito" ha sido largo y ha exigido unos niveles de planificación y de responsabilidad "muy elevados". "Medicina es el resultado de un ejercicio sostenido de compromiso", ha recalcado y ha añadido que este trabajo se ha abordado con el objetivo de diseñar un modelo académico moderno y de calidad, capaz de ofrecer una formación de excelencia a los futuros estudiantes y de responder a las necesidades de la formación médica y del sistema sanitario del futuro.

La ULE, ha explicado la rectora, también ha avanzado en los últimos meses en la acreditación y la consolidación del equipo docente necesario para la primera promoción de Medicina. En concreto, se ha contratado a un profesor de Anatomía Humana y está abierto el proceso de contratación de personal técnico para el Laboratorio de Anatomía y Disección.

LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN

En cuanto a las infraestructuras con que contará Medicina, el Laboratorio de Anatomía y Disección que se construye en la Facultad de Ciencias de la Salud avanza "según los pasos previstos". Al respecto, Nuria González ha incidido en que la ULE ofrecerá una formación mixta que combinará las técnicas tradicionales con herramientas virtuales de simulación.

La mesa virtual de disección ya está adquirida y será instalada cuando finalicen las obras del Laboratorio, previsiblemente durante el primer semestre del curso académico 2026/2027, para poder ser utilizada en el segundo semestre del curso (hasta febrero no comienzan a impartirse las asignaturas de anatomía).

NUEVA FACULTAD

Paralelamente, la ULE avanza en la construcción del edificio de la futura Facultad de Medicina, concretamente del primer módulo de la infraestructura, que estará operativo en el curso 2029-2030, cuando los estudiantes de la primera promoción se incorporen al cuarto curso. El proyecto básico del edificio ya está finalizado y se ha solicitado al Ayuntamiento de León la licencia urbanística pertinente para poder abordar su ejecución.

Nuria González ha insistido en que el Grado en Medicina es una "oportunidad clara" para reforzar la ULE en docencia, en investigación y en capacidad para atraer talento. "Es un proyecto estratégico que va a tener una repercusión muy positiva en toda la provincia y en nuestro sistema sanitario, contribuyendo tanto a la formación de profesionales como a la retención de los mismos", ha resaltado.

IMPARTICIÓN EXCLUSIVA EN CAMPUS DE VEGAZANA

Por otra parte, la rectora de la ULE ha explicado que la Agencia de Calidad para el Sistema Universitario ha condicionado la obtención del informe favorable para el Grado en Medicina a su impartición en el Campus de Vegazana (en la capital leonesa) de manera exclusiva, al menos de forma inicial.

En este sentido, ha insistido en que la propuesta de la ULE siempre ha defendido una docencia compartida entre los dos campus (de León y Ponferrada). No obstante, se abre la posibilidad de avanzar en el futuro hacia una modificación de la memoria de Medicina para poder extender su impartición en el Campus de Ponferrada "en cuanto sea posible". "Quiero dejar claro que la Universidad de León va a seguir trabajando en esta dirección. Así se ha recogido expresamente en las alegaciones que hemos presentado a los informes de Acsucyl durante todo el proceso y así va a seguir siendo en los próximos años", ha apostillado.

Nuria González ha estado acompañada por el vicerrector de Profesorado, Miguel Ángel Tesouro; el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad y el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández.