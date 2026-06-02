El drama que sacude la cárcel de Mansilla: otro trabajador víctima de la violencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un nuevo episodio de violencia en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas ha vuelto a poner en el foco mediático la creciente conflictividad que enfrentan día a día los trabajadores penitenciarios en España. La agresión sufrida esta semana por un empleado durante su jornada laboral ha desatado una nueva ola de críticas hacia las medidas de prevención implementadas por la Administración penitenciaria.

La Sección Estatal de Instituciones Penitenciarias de Comisiones Obreras ha salido al paso para denunciar públicamente este ataque y exigir cambios estructurales en el sistema de protección laboral. Según el sindicato, este incidente no es un caso aislado, sino parte de una preocupante tendencia al alza que evidencia el fracaso de las políticas actuales de seguridad en los centros penitenciarios españoles.

El compañero agredido ha recibido el apoyo explícito de la organización sindical, que aprovecha este suceso para denunciar las condiciones laborales cada vez más deterioradas en las que desempeñan su trabajo los funcionarios de prisiones en todo el país. La falta de personal, el incremento de internos con perfiles altamente conflictivos y la ausencia de herramientas preventivas eficaces configuran un escenario de riesgo permanente.

El protocolo que nunca convenció a CCOO

El sindicato ha vuelto a cargar contra el protocolo de actuación frente a las agresiones actualmente vigente, un documento que considera absolutamente ineficaz para prevenir la violencia en los centros penitenciarios. CCOO recuerda que desde el primer momento se negó a firmar este protocolo, precisamente por carecer de medidas preventivas reales y limitarse a establecer actuaciones posteriores a los ataques.

La organización sindical advirtió en su momento que el protocolo no abordaba las causas estructurales que generan violencia en el entorno carcelario, una postura que fue ignorada por otras organizaciones sindicales que sí decidieron suscribir el acuerdo. Según CCOO, el incremento sostenido de agresiones que se registra mes tras mes en España confirma que aquellas advertencias estaban plenamente justificadas.

El protocolo vigente fue diseñado, según las críticas del sindicato, con un enfoque reactivo en lugar de preventivo, estableciendo principalmente actuaciones a posteriori cuando el trabajador ya ha sido agredido. Esta filosofía ha demostrado ser insuficiente para garantizar la seguridad del personal penitenciario que trabaja en contacto directo con la población reclusa.

Una escalada imparable de incidentes violentos

Los datos sobre agresiones al personal de instituciones penitenciarias en España muestran una tendencia ascendente que alarma tanto a los sindicatos como a los propios trabajadores. El centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, también conocido como Villahierro, no es una excepción a esta dinámica que afecta a prácticamente todos los centros del territorio nacional.

La creciente conflictividad en las prisiones españolas responde a múltiples factores que se retroalimentan entre sí. El aumento sostenido de la población reclusa ha provocado situaciones de hacinamiento en muchos centros, mientras que la llegada de internos con perfiles cada vez más problemáticos añade complejidad a la gestión diaria de los módulos.

A esto se suma una crisis profunda en el sistema de sanidad penitenciaria que repercute directamente en la seguridad de las plantillas. La falta de atención médica y psiquiátrica adecuada para muchos internos con trastornos mentales o adicciones genera situaciones de tensión que frecuentemente desembocan en episodios de violencia contra los trabajadores que intentan mantener el orden en las instalaciones.

Las exigencias sindicales sobre la mesa

Ante esta situación que califica de insostenible, Comisiones Obreras ha presentado un paquete de exigencias dirigidas a la Administración penitenciaria. La primera y más urgente es la derogación inmediata del protocolo actual de agresiones y su sustitución por un nuevo modelo que priorice la prevención real sobre la respuesta a posteriori.

El sindicato reclama también un refuerzo urgente e inmediato de las plantillas en todos los centros penitenciarios de España, una demanda histórica que se repite desde hace años sin obtener una respuesta satisfactoria. La ratio actual de funcionarios por interno es considerada claramente insuficiente para garantizar la seguridad tanto del personal como de los propios reclusos.

Entre las demandas figura también el reconocimiento profesional y retributivo del personal penitenciario, que considera que su labor no está valorada adecuadamente ni en términos salariales ni de consideración social. El desarrollo efectivo de la jornada laboral de 35 horas semanales es otra de las reivindicaciones pendientes que el sindicato vuelve a poner sobre la mesa.

Especialmente relevante resulta la exigencia de implantar la jubilación anticipada para el personal de Instituciones Penitenciarias, reconociendo así el carácter de profesión de riesgo que tiene este trabajo. El desgaste físico y psicológico que sufren estos trabajadores a lo largo de su carrera profesional justifica, según CCOO, un tratamiento diferenciado respecto a otras profesiones de la función pública.

Un llamamiento a la responsabilidad institucional

Comisiones Obreras ha lanzado un mensaje contundente a la Administración penitenciaria española: no se puede seguir ignorando una realidad cada vez más preocupante. Cada nueva agresión que se produce en los centros confirma la necesidad urgente de adoptar medidas que realmente protejan a quienes sostienen diariamente el servicio público penitenciario en todo el país.

El sindicato subraya que la situación actual pone en peligro no solo la seguridad de los trabajadores, sino también la calidad del servicio público que se presta en las cárceles españolas. Sin condiciones laborales dignas y seguras, resulta cada vez más difícil atraer y retener profesionales cualificados en un sector que afronta retos crecientes.

La organización sindical mantiene que el actual modelo de gestión de la seguridad en prisiones ha demostrado su fracaso y que resulta imprescindible un cambio de paradigma que sitúe la prevención en el centro de las políticas penitenciarias. Solo así, argumentan desde CCOO, será posible revertir la escalada de violencia que sufren los trabajadores penitenciarios en España.