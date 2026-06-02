La Virgen del Camino ensaya el rescate

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cientos de personas participaron esta mañana del despliegue de rescate en un simulacro de accidente aéreo en las inmediaciones del aeropuerto de La Virgen del Camino. Fuerza de seguridad, asistencia sanitaria, protección civil además de figurantes que hicieron el papel de víctimas en este proceso que siempre requiere de personal entrenado ante la posibilidad de un hecho fatal. A lo largo de cuatro horas se desarrolló este despliegue en las inmediaciones del aeropuerto que recogió una actividad y una expectación inusitadas en la zona.