Un varón de 55 años resulta herido tras ser atropellado por un turismo en San Andrés del Rabanedo

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un varón de aproximadamente 55 años de edad ha resultado herido tras sufrir un atropello por parte de un turismo en el municipio leonés de San Andrés del Rabanedo. El accidente ha ocurrido en el número 157 de la calle Corpus Christi, punto donde se han concentrado los efectivos de emergencia tras recibir el aviso.

La llamada de alerta al servicio de emergencias 112 se ha producido a las 20.42 horas de este martes, solicitando asistencia médica inmediata para el hombre afectado. Tras recibir la comunicación, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo, encargada de regular el tráfico y realizar el atestado correspondiente, y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

Desde el centro asistencial se ha movilizado un recurso sanitario para prestar los primeros auxilios al varón en el lugar del atropello. Por el momento no han trascendido detalles sobre la gravedad de las heridas que presenta la víctima ni sobre las circunstancias exactas en las que se ha producido el accidente.