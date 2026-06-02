Herido un motorista tras colisionar con un turismo en la plaza Constitución de Navatejera

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Una colisión entre un turismo y una motocicleta ha alterado la tranquilidad de la tarde de este martes en la localidad leonesa de Navatejera. El siniestro ha tenido lugar en la céntrica plaza Constitución, punto en el que se ha producido el impacto entre ambos vehículos poco antes de que los servicios de emergencias fueran alertados de lo ocurrido.

El centro de emergencias 112 recibió el aviso a las 20.15 horas, momento en el que se solicitó asistencia sanitaria urgente para el ocupante del vehículo de dos ruedas. El motorista, un varón de unos 50 años, se encontraba consciente en el momento de la llegada de los equipos de auxilio, aunque manifestaba dolor en la espalda y en uno de sus brazos debido al golpe recibido.

Ante este suceso, se activó de inmediato un protocolo de actuación que movilizó a la Policía Local de Villaquilambre y a la Guardia Civil de Tráfico para asegurar la zona y regular la circulación en el entorno de la plaza. Paralelamente, Emergencias Sanitarias Sacyl desplazó hasta el lugar del accidente un recurso sanitario para prestar las atenciones necesarias al herido y proceder a su posterior traslado al centro hospitalario de referencia.