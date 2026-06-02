Una peregrina de Nueva Zelanda ha escrito una carta al alcalde de León para denunciar la existencia de un episodio de agresión sexual en un conocido pub del centro del barrio Húmedo en el que recibió un toque en el pecho.

La víctima se encontraba realizando la ruta que había comenzado en Francia, cuando a última hora de la noche fue víctima de un toque en el pecho, que en principio considero fortuito, pero que luego, al ver a los dos supuestos autores de los hechos, un hombre de 65 años y 70, que se estaban riendo, pasó a tener consideración de provocado

La afectada presentó denuncia al día siguiente en el Cuerpo Nacional de Policía y aseguró que de no tomarse las medidas que desea, difundirá lo ocurrido en las redes sociales y en las plataformas para peregrinos.