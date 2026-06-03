120 tribunas recorriendo León

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La conmemoración del 120 aniversario del Diario de León sigue adelante con su intensa agenda de actividades, que ha incluido la publicación de una serie de tribunas, durante las últimas semanas, que hoy se cierra con la aportación del presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Han sido 120 escritos que comenzaron el 3 de febrero, fecha exacta de la edición del primer número del Diario en el año 1906. En aquella jornada fue el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, el que facilitó su ‘mirada’ sobre León, sobre la provincia y la aportación del decano de la prensa leonesa durante estas 12 décadas.

Después se han sucedido los textos de representantes de los más variados ámbitos de la sociedad, con participación de científicos, profesores, empresarios, sindicatos, militares, representantes de los más diversos colectivos y organizaciones, de la Iglesia, del deporte, del campo, alcaldes, miembros del tercer sector, de la banca, la Justicia o los medios de comunicación... Así, cada jornada, ocupando la página 5 del Diario, de manera ininterrumpida, y mostrando la pluralidad de una sociedad y de una historia viva que supone cada edición de este periódico.

Algunas viajaron desde muy lejos, de los investigadores que residen incluso al otro lado del Atlántico, e incluso se ha publicado una llegada del mismo Vaticano. Sin duda, suponen una aportación de notable relevancia, tanto por la posibilidad de conocer mejor la historia de la provincia —por ejemplo son interesantes las aportaciones del Ejército por no ser quizá tan conocidas— pero también para profundizar en sectores clave como el campo, la minería, la industria o la agroalimentación.

En aspectos como la historia del deporte, también se ha facilitado la oportunidad de conocer mejor las gestas personales o colectivas que han protagonizado ciudadanos de León que han alcanzado logros en las más variadas disciplinas.

Y cabe también una lectura mirando al futuro, con incontables textos en los que se defendían los valores y las oportunidades que aún acumula la provincia, con una defensa de esa fusión de la herencia recibida con la búsqueda de un futuro para, al menos, los próximos 120 años.