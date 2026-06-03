Herida una mujer de 75 años tras desprenderse un cartel publicitario en el centro de León.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una mujer de 75 años ha resultado herida este miércoles después de que un cartel de un establecimiento situado a la altura del número 34 de la Avenida República Argentina en León cayera desde tres metros de altura. El desprendimiento golpeó a la mujer y se teme que puedan caer más mampuestos de la pared. El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la policía local de León, bomberos y a Sacyl. La herida ha sido trasladada al Hospital de León.