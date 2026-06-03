Diario de León

Herida una mujer de 75 años tras desprenderse un cartel publicitario en el centro de León

El desprendimiento golpeó a la mujer y se teme que puedan caer más mampuestos de la pared

Herida una mujer de 75 años tras desprenderse un cartel publicitario en el centro de León.

Herida una mujer de 75 años tras desprenderse un cartel publicitario en el centro de León.POLICÍA LOCAL DE LEÓN

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Redacción
León

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Una mujer de 75 años ha resultado herida este miércoles después de que un cartel de un establecimiento situado a la altura del número 34 de la Avenida República Argentina en León cayera desde tres metros de altura. El desprendimiento golpeó a la mujer y se teme que puedan caer más mampuestos de la pared. El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la policía local de León, bomberos y a Sacyl. La herida ha sido trasladada al Hospital de León.

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