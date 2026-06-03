Herida una mujer de 90 años tras desprenderse un cartel publicitario en el centro de León.POLICÍA LOCAL DE LEÓN

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Una mujer de 90 años ha resultado herida este miércoles y trasladada al hospital tras golpearla el cartel de un establecimiento que se desprendió de la fachada desde una altura de tres metros en León capital.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, ha ocurrido en torno a las 14:30 horas de este miércoles cuando la mujer paseaba por la avenida República Argentina, en el centro de León, a la altura del número 34.

El cartel de uno de los establecimientos de esa calle, una marquesina de grandes dimensiones según ha descrito la Policía Local de León, se ha desprendido de la fachada y ha golpeado a la mujer, por lo que el servicio de emergencias ha avisado a Sacyl, a la propia Policía Local y a los bomberos de León.

Finalmente la mujer herida ha sido trasladada en ambulancia al Complejo Hospitalario de León.

Las mismas fuentes han informado de que hay además un trozo de mampostería de la pared que también corre riesgo de desprenderse.