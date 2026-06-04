León se convierte en el mayor concesionario de España con 400 coches en el Salón del Vehículo Nuevo

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El Palacio de Congresos y Exposiciones de León se convertirá entre los días 4 y 7 de junio en el mayor concesionario de España en el X Salón del Vehículo Nuevo Acole-Cel, en el la que se exhibirán 400 automóviles.

La cita, impulsada por la Asociación de Concesionarios Oficiales de León (Acole), reunirá a 18 distribuidores leoneses y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León y del Círculo Empresarial Leonés (CEL), entidad esta última en la que se encuentra integrada.

Durante cuatro días el Salón del Vehículo Acole-CEL mostrará las últimas novedades del sector, además de permitir a los asistentes comparar modelos de 45 marcas y adquirir uno de ellos.

El horario de apertura será de 11.00 a 21.00 horas y la inauguración contará con la presencia de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto), Marta Blázquez.